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Памятник «солнечному клоуну» Олегу Попову появится в Ростове-на-Дону

Памятник «солнечному клоуну» Олегу Попову появится в Ростове-на-Дону
Фото: kommersant.ru

Эскиз памятника «солнечному клоуну» – народному артисту СССР Олегу Попову – утверждён в Ростове-на-Дону, передаёт ТАСС. Как сообщили в городской администрации, скульптуру установят перед входом в Ростовский цирк.

«Ростовским-на-Дону государственным цирком проведён конкурс эскизных проектов, в котором большинство ростовчан поддержали работу скульптора Светланы Букке. Скульптурная композиция из бронзы будет представлять собой фигуру Олега Попова в натуральную величину, сидящего на скамейке, в знаменитом сценическом образе Солнечного клоуна», – говорится в сообщении.

В утверждённом эскизе сидящий и улыбающийся клоун держит в руках корзинку, а под его левой рукой на двух лапах стоит кошка. Всего было представлено 15 вариантов памятника любимцу миллионов россиян, известно даже об участии в конкурсе известного скульптора Зураба Церетели.

Олег Попов скончался 2 ноября 2016 года в возрасте 86 лет в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли. По словам продюсера шоу Олега Чеснокова, артист умер от остановки сердца, когда смотрел телевизор.

Выпускник государственного училища циркового искусства Олег Попов карьеру в цирке начинал с эквилибристики. В 1951 году дебютировал на большой арене. Олег Константинович создал яркий артистический образ «солнечного клоуна» – добродушного парня с соломенными волосами в широких полосатых штанах и клетчатой кепке. В своих номерах артист традиционно использовал элементы эквилибристики, акробатики, жонглирования, а также пародирование, буффонаду и эксцентрику.

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#культура #память

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