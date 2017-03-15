СМИ: Китай сокращает армию и увеличивает число морпехов

Фото: deita.ru

Штатная численность сухопутных войск КНР будет уменьшена на 200 тысяч человек. Для этого расформируют 5 из 18 общевойсковых армий НОАК страны, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на South China Morning Post.

Издание поясняет, что это сокращение будет проведено в рамках реформы Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Так, будут расформированы 14-я, 16-я, 20-я, 27-я и 47-я общевойсковые армии сухопутных войск. Военнослужащих уволят в запас или переведут в другие виды войск. Уволенные получат единовременную денежную компенсацию, выплата которой, ввиду отсутствия денег в распланированном загодя бюджете страны для соцвыплат, может растянуться на несколько лет.

О сокращении численности армии председатель КНР Си Цзиньпин говорил ещё два года назад. Он призвал сократить вооруженные силы на 300 тысяч человек. Тогда, в начале 2015 года, китайская армия составляла 2,3 миллиона человек.

В прошлом году военные расходы страны составили 146 миллиардов долларов.

За время реформ в армии КНР планирует в пять раз увеличить личный состав сил морской пехоты – с 20 тысяч человек до 100 тысяч. Часть этих военных специалистов будет расквартирована в арендованных Китаем портах Джибути на Африканском роге и в Гвадаре на юго-западе Пакистана.

Две бригады китайского спецназа уже переведены в состав морской пехоты, увеличив её численность почти вдвое. В целом же Китай сформирует еще шесть бригад морской пехоты.

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