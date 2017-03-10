Благовещенка, чей муж умер в Санья, собирает деньги на транспортировку тела

Жительница Благовещенска Ирина Реснянская, чей муж Андрей умер на китайском курорте Санья, нуждается в помощи. Женщина рассказала ИА «Амур.инфо», что собирает средства для того, чтобы доставить тело супруга на родину. Компания, где застраховались Ирина и Андрей перед выездом за границу, говорит благовещенка, сначала «не хотела ничего признавать». Теперь же ситуация изменилась, но ясности по-прежнему нет.

Страховка, которую приобрел Андрей, предполагает возмещение ущерба в размере 35 тысяч долларов, – так называемый Международный страховой полис. Выплата предусматривалась и в случае смерти клиента, включая расходы на транспортировку тела. Но возникли неожиданные сложности.

«Эта компания сначала вообще не хотела ничего признавать. Потом они признали – словесно – возврат 5 тысяч долларов, потом 10 тысяч долларов. Сейчас же они якобы признают выплату 35 тысяч долларов, но это пока только слова», – говорит Ирина.

Как выяснили женщина и ее дочь Екатерина, заняться доставкой тела в Россию могут специальные компании-агенты. Но услуги их недешевы – от 19 до 24 тысяч долларов. В сложившейся ситуации, говорит Ирина, непонятно, кто должен оплачивать работу агентов – родственники или же страховая компания. Время идет, а ясности не прибавляется. Тело Андрея по-прежнему находится в Санья, а за это с семьи также требуют деньги.

В сложившейся ситуации Ирина Реснянская решила объявить сбор денег на транспортировку тела.

Желающие помочь благовещенке могут перевести средства на ее расчетный счет в Сбербанке: № 4081 7810 3030 0036 5711.

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