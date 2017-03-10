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Сегодня, 14:24 26

Благовещенка, чей муж умер в Санья, собирает деньги на транспортировку тела

Жительница Благовещенска Ирина Реснянская, чей муж Андрей умер на китайском курорте Санья, нуждается в помощи. Женщина рассказала ИА «Амур.инфо», что собирает средства для того, чтобы доставить тело супруга на родину. Компания, где застраховались Ирина и Андрей перед выездом за границу, говорит благовещенка, сначала «не хотела ничего признавать». Теперь же ситуация изменилась, но ясности по-прежнему нет.

Страховка, которую приобрел Андрей, предполагает возмещение ущерба в размере 35 тысяч долларов, – так называемый Международный страховой полис. Выплата предусматривалась и в случае смерти клиента, включая расходы на транспортировку тела. Но возникли неожиданные сложности.

«Эта компания сначала вообще не хотела ничего признавать. Потом они признали – словесно – возврат 5 тысяч долларов, потом 10 тысяч долларов. Сейчас же они якобы признают выплату 35 тысяч долларов, но это пока только слова», – говорит Ирина.

Как выяснили женщина и ее дочь Екатерина, заняться доставкой тела в Россию могут специальные компании-агенты. Но услуги их недешевы – от 19 до 24 тысяч долларов. В сложившейся ситуации, говорит Ирина, непонятно, кто должен оплачивать работу агентов – родственники или же страховая компания. Время идет, а ясности не прибавляется. Тело Андрея по-прежнему находится в Санья, а за это с семьи также требуют деньги.

В сложившейся ситуации Ирина Реснянская решила объявить сбор денег на транспортировку тела.

Желающие помочь благовещенке могут перевести средства на ее расчетный счет в Сбербанке: № 4081 7810 3030 0036 5711.

Просмотров всего: 3081

#Китай #происшествия

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Tosha

    Tosha
    4 часа назад

    если страховку все же оплатят, а деньги уже соберут, то страховка пойдет на благотворительность?

  • ЕвдокимОFF

    ЕвдокимОFF
    4 часа назад

    от 19 до 24 тысяч долларов за доставку тела при наличии прямых рейсов в РФ? кто то кого то жестко налюбливает

  • Борн

    Борн
    4 часа назад



    В сложившейся ситуации, говорит Ирина, непонятно, кто должен оплачивать работу агентов – родственники или же страховая компания



    Чужие дяди, кто ж еще.

  • medium

    medium
    4 часа назад

    А что там нельзя кремировать или похоронить, раз там живет дочь?

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    4 часа назад

    шта-то загибают цену господа Реснянские

  • ФИО

    ФИО
    4 часа назад

    Посмертная репатриация из-за границы осуществляется за счет страховки. С чего вдруг сбор средств? Если компания своевременно не выполняет своих обязательств по страховому случаю, то впоследствии все дополнительные расходы по услугам морга тоже с них вычесть должны. В России есть специальные ритуальные конторы, которые занимаются грузом 200, интернет вам в помощь. Кто тут в юристы крайний? Посоветуйте семье как им быть, чем качать деньги на всякие счета?

  • Парус

    Парус
    4 часа назад

    Обычная страховка- не класса премиум ( в которые входят обычно и стоматология и расходы при занятиях экстремальными видами спорта и тп) включает в себя расходы на репатриацию тела. Как и оплату палат на переюывания родственников с тяжелобольным туристом в стационаре.Единственное, для активации страховой суммы требуется первичная оплата франшизы в размере обычно от 30 до 80 долларов, в зависимости от компании. После этого страховая компания начинает действовать по покрытия расходов. И так- при любом обращении в медицину по страховке россиян за границей.

  • РАМ

    РАМ
    4 часа назад

    Что-то не видна работа валантеров. Как деньги собирать на вывоз ихтамнетов, так они тут как тут, а как помочь их тут нет.

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    3 часа назад

    Это конечно её личное дело, но скажите зачем пердолить мёртвое тело через половину земного шарика, что бы его здесь закопать в землю для того ,что бы труп превратился в прах, может проще как это делают в цивилизованных странах ,умные люди и на Востоке, кремировать там тело и вместе с урночкой праха в ручной клади прилететь в обычном самолёте и похоронить прах здесь ?

  • sinica

    sinica
    3 часа назад

    РАМ

    Что-то не видна работа валантеров. Как деньги собирать на вывоз ихтамнетов, так они тут как тут, а как помочь их тут нет.



    К сожалению от глупости человеческой нет страховки, так бы вам точно выплатили..

  • твояя

    твояя
    3 часа назад

    Tosha

    если страховку все же оплатят, а деньги уже соберут, то страховка пойдет на благотворительность?



    возможно друзья скинутся по сотне другой тысяч и наберут миллион на перевоз тела.

  • Марио

    Марио
    3 часа назад

    dalinoboihikЭто конечно её личное дело, но скажите зачем пердолить мёртвое тело через половину земного шарика, что бы его здесь закопать в землю для того ,что бы труп превратился в прах, может проще как это делают в цивилизованных странах ,умные люди и на Востоке, кремировать там тело и вместе с урночкой праха в ручной клади прилететь в обычном самолёте и похоронить прах здесь ?


    Просто вы не православный, вот до вас и не доходит.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    dalinoboihikЭто конечно её личное дело, но скажите зачем пердолить мёртвое тело через половину земного шарика, что бы его здесь закопать в землю для того ,что бы труп превратился в прах, может проще как это делают в цивилизованных странах ,умные люди и на Востоке, кремировать там тело и вместе с урночкой праха в ручной клади прилететь в обычном самолёте и похоронить прах здесь ?


    Собственно, знакомые так и поступили. Правда дело и тело в России было. Вопрос, а СОС как в России выдадут? На основании китайского СОС?

  • квт

    квт
    3 часа назад

    для перевода на указанный расчётный счёт необходимы дополнительные реквизиты, а именно полность ФИО, ИНН, адрес, а может лучше номер карты указать? а не счёта

  • Зубная щётка

    Зубная щётка
    2 часа назад

    Есть дураки которые ещё и перечислили? хочется спросить у них а вы сами в Санья были? подавлюящие большинство нет. И помогать семье которая в Санья отдыхает, да ещё и живет это верх кретинизма

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А может там и похоронить?

    Да и к дочке поближе будет.

  • квт

    квт
    2 часа назад

    Зубной щётке, а завистливые все нищие, или нищие все завистливые, это я по своему жизненному опыту сужу, и если вы до сих пор не сьездили на курорт Санья, это ваши проблемы, за большинство говорить не нужно

  • Tosha

    Tosha
    2 часа назад

    Марио

    dalinoboihik

    Это конечно её личное дело, но скажите зачем пердолить мёртвое тело через половину земного шарика, что бы его здесь закопать в землю для того ,что бы труп превратился в прах, может проще как это делают в цивилизованных странах ,умные люди и на Востоке, кремировать там тело и вместе с урночкой праха в ручной клади прилететь в обычном самолёте и похоронить прах здесь ?



    Просто вы не православный, вот до вас и не доходит.


    ооо, ну они точно православные

    сразу стали

  • Правило №1

    Правило №1
    2 часа назад

    Не удалось перевести.:(Надо номер карты.

  • vadis

    vadis
    1 час назад

    Это кто у нас в Санью туристов возит? Название турфирмы в студию!

  • dronns

    dronns
    1 час назад

    да капец, тут живым собирают, теперь умершим, надо живым помогать, тут уже всё кремировать и вывезти, а это просто хотелки тело целиком

  • Зубная щётка

    Зубная щётка
    1 час назад

    квтЗубной щётке, а завистливые все нищие, или нищие все завистливые, это я по своему жизненному опыту сужу, и если вы до сих пор не сьездили на курорт Санья, это ваши проблемы, за большинство говорить не нужно


    дай вам счастье быть такой же нищий как я))))

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    sinica

    РАМ

    Что-то не видна работа валантеров. Как деньги собирать на вывоз ихтамнетов, так они тут как тут, а как помочь их тут нет.



    К сожалению от глупости человеческой нет страховки, так бы вам точно выплатили..



    ++++++++++

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    59 минут назад

    квт

    Зубной щётке, а завистливые все нищие, или нищие все завистливые, это я по своему жизненному опыту сужу, и если вы до сих пор не сьездили на курорт Санья, это ваши проблемы, за большинство говорить не нужно



    Транспортировка тела тем более не наши проблемы, а вашего большинства, если оно конечно согласится сдавать деньги.

  • Подполковник

    Подполковник
    43 минуты назад

    В России страховой бизнес - узаконенное мошенничество, любой кто сталкивался, начиная от ОСАГО и т.д. прочувствовал на себе. Все выплаты можно получить только через суд. На это и расчет страховых кидал: половина пойдут судиться, а половина махнет рукой.

  • Гелла

    Гелла
    3 минуты назад

    Для КВТ : А что же вы , такое богатое большинство , лезете в карман к нищему меньшинству ?

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