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Сегодня, 14:17 7

Сахалинские чиновники Михаил Кузьменко и Тамара Муленкова помещены под домашний арест

Мера пресечения для Михаила Кузьменко, министра сельского хозяйства Сахалинской области, и его заместителя Тамары Муленковой избрана 22 марта Южно-Сахалинским городским судом. Они отправлены под домашний арест, сообщает Sakhalin.info.

В отношении них расследуется уголовное дело за превышение должностных полномочий в части перечисления ООО «Грин Агро Сахалин» транша областных субсидий, предназначенных совхозу «Южно-Сахалинский» для строительства молочной фермы в селе Троицком.

Утром сегодняшнего дня была изменена мера пресечения еще одной фигурантке этого уголовного дела, министру земельных и имущественных отношений Елене Гах. Она переведена в СИЗО областного центра из-под домашнего ареста за нарушение режима содержания (пользовалась мобильным телефоном).

Ранее Амур.инфо сообщало, что губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко вступился за задержанных чиновников. Он заявил, что все важные решения в деле «Грин Агро Сахалин» принимались исключительно по согласованию с ним. Преследовалась ключевая цель — обеспечить продовольственную безопасность сахалинцев и курильчан.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Борн

    Борн
    4 часа назад



    Преследовалась ключевая цель — обеспечить продовольственную безопасность сахалинцев и курильчан.



    А мы знаем,

    только эту цель власть и приследует.

    Да.

    Только морды все шире, яхты все длиннее и дворцов все больше у них при этом становится .

    А жизнь все хреновее у людей тем временем.

  • Отец

    Отец
    3 часа назад

    Какая же глупая чинуша, которая загремела в СИЗО за сотовый... Куча облачных и sip технологий для звонков сейчас...

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Отец

    Какая же глупая чинуша, которая загремела в СИЗО за сотовый... Куча облачных и sip технологий для звонков сейчас...



    Перетереть срочняком надо было тему важную просто....

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Если бы были серьезные основания для обвинения их бы не выпустили. Сейчас все документы поднимут, разберутся как следует и никто и не вспомнит

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    СаняCh

    Если бы были серьезные основания для обвинения их бы не выпустили. Сейчас все документы поднимут, разберутся как следует и никто и не вспомнит



    Таран тоже под домашним был, но это не мешало вам бесноваться.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    Просто не забывай об этом.

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    4 минуты назад

    Тарана посадили?

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