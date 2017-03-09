Сахалинские чиновники Михаил Кузьменко и Тамара Муленкова помещены под домашний арест

Мера пресечения для Михаила Кузьменко, министра сельского хозяйства Сахалинской области, и его заместителя Тамары Муленковой избрана 22 марта Южно-Сахалинским городским судом. Они отправлены под домашний арест, сообщает Sakhalin.info.

В отношении них расследуется уголовное дело за превышение должностных полномочий в части перечисления ООО «Грин Агро Сахалин» транша областных субсидий, предназначенных совхозу «Южно-Сахалинский» для строительства молочной фермы в селе Троицком.

Утром сегодняшнего дня была изменена мера пресечения еще одной фигурантке этого уголовного дела, министру земельных и имущественных отношений Елене Гах. Она переведена в СИЗО областного центра из-под домашнего ареста за нарушение режима содержания (пользовалась мобильным телефоном).

Ранее Амур.инфо сообщало, что губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко вступился за задержанных чиновников. Он заявил, что все важные решения в деле «Грин Агро Сахалин» принимались исключительно по согласованию с ним. Преследовалась ключевая цель — обеспечить продовольственную безопасность сахалинцев и курильчан.

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