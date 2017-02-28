Перебои с сотовой связью, нехватка стоматологов: жители Тындинского района рассказали о своих проблемах

21 марта губернатор Приамурья и члены правительства Амурской области работали в селе Соловьёвск Тындинского района. В село также съехались районные власти, представители общественных организаций, директора школ, предприниматели. Рабочий день завершился большим итоговым совещанием, на которое пригласили и жителей района. На нем были озвучены разные проблемы.

Совещание началось с отчётов министров, которые в течение дня отрабатывали поручения, полученные на утренних установочных планерках; также они отчитывались по ранее данным поручениям. Так, министр здравоохранения области Николай Тезиков рассказал, что поручения губернатора, данные им на прошлом выездном совещании «открытого правительства», исполнены. ФАП получил транспорт, флюорография теперь доступна всем жителям района. Решен и вопрос о получении лекарств по рецептам в местных ФАПах.

«Со следующего понедельника, 27 марта, схема упростится. Надо будет прийти в пункт, сделать заявку по рецепту и через три, максимум семь дней получить лекарства в этом же фельдшерско-акушерском пункте. То есть не надо будет ездить в Тынду или другой город за лекарствами», – отчитался Николай Тезиков.

Также на совещании министерством здравоохранения был предложен вариант оказания стоматологической помощи населению. Этот вопрос был поднят жителями. Предполагается, что в районе оборудуют четыре стоматологических пункта: в поселках Могот, Дипкун, Ларба и Муртыгит. На оснащение пунктов (специальные кресла и переносные рентгены) уйдет примерно 800 тысяч рублей.

«Но проблема не в креслах. Проблема в кадрах, – сказал Николай Тезиков, – сейчас специалистов, готовых уехать в Тындинский район, нет. Поэтому нам необходимо время, чтобы подготовить специалистов. Возможно, это будут молодые врачи, отправленные по распределению, а возможно, нужную квалификацию получат доктора, которые уже работают в районе».

Еще одна тема, которую подняли в рамках минздрава – это косметические ремонты в фельдшерско-акушерских пунктах. В Тындинском районе 14 ФАПов, в пяти из них необходимо провести ремонтные работы. Например, в пунктах посёлков Могот и Уркан нужно отремонтировать кровли. Министр здравоохранения сообщил на совещании, что до 1 сентября все работы будут произведены. Что же касается ремонтов крыш в ФАПах Татаула, Муртыгита и Маревой, то там необходимы большие денежные средства (порядка полутора миллиардов рублей), следовательно, без помощи областного бюджета не обойтись. Вопросы о софинансировании этих объектов будут решать более предметно с министерством финансов области уже на площадках регионального правительства.

Отчитались о проделанной работе и специалисты министерства образования области. На совещании с директорами школ Тындинского района были подняты вопросы о строительстве школы в посёлке Восточный, детского садика в селе Усть-Нюкжа, пристройки к школе в Соловьёвске и реконструкции школы в Юктали. По словам директоров, на эти цели нужны миллионы рублей.

«Учителя должны учить, а строители – строить. Почему вы не обратились в ГКУ "Строитель"? – задал вопрос губернатор области. – Они бы приехали, все замерили и обсчитали. Делают они эту работу для наших министерств абсолютно бесплатно. Поэтому я вам советую обратиться в ГКУ и уже после их расчётов обсуждать конкретно и с привлечением минфина».

На итоговом совещании заместитель министра образования Сергей Дмитриенко отчитался губернатору, что достигнута договорённость с ГКУ «Строитель». До 1 мая 2017 года здания будут осмотрены и просчитаны примерные расходы.

Помимо этого, специалисты минобра рассказали о подготовке к проведению ЕГЭ на территории Тындинского района и детской летней оздоровительной кампании. В этом году в детские лагеря отправятся 576 ребят.

В рамках работы правительства в Тындинском районе были также подняты вопросы о дорожной кампании этого года; о том, где и как провести независимую кадастровую оценку; о перебоях в сотовой связи на территории района. Коснулись и негативного воздействия на окружающую среду. А именно о том, что главам поселений необходимо усилить работу по постановке на учёт предприятий, которые должны платить за негативное воздействие. По данным Росприроднадзора, в Тындинском районе около 180 таких предприятий, но на учёте стоит только 39. Соответственно, и бюджет пополняют только они. По закону 55 % платежей остаются в местном бюджете, 40 % уходят в областной и 5 % – в федеральный.

«Главы, вы же знаете свои территории. Знаете все эти предприятия. Так почему эта работа не ведётся? – обратился к руководителям территорий Александр Козлов. – Предприятия необходимо поставить на учёт! Это даже не обсуждается. Тем более большая часть налогов остается на местах. В нынешних условиях, когда областной бюджет такой сложный, налоговая сфера – это то, что поможет вашему району развиваться. В этом же контексте и вопрос регистрации крупных предприятий на тех территориях, где они ведут работы. В вашем случае это предприятия, которые заняты на "Силе Сибири". Если нужно, то область поможет в решении этого вопроса».

По итогам работы правительства в Тындинском районе главой Приамурья был дан ряд новых поручений. Все они поставлены на контроль.

В выездную приёмную губернатора области, которая также работала в районе, обратились пять человек. Двоих интересовал вопрос обеспечения жильём, одно обращение поступило по вопросу здравоохранения (работа участковой больницы) и земельный вопрос, и одна жалоба на работу управляющей компании. К слову, в этом году через приёмную губернатора уже поступило 8 письменных обращений от жителей Тындинского района. В прошлом году было получено 100 письменных сообщений (в 2015 году – 49). Больше всего в 2016 году жителей Тындинского района интересовали социальная сфера и ЖКХ, сообщает областное правительство.

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