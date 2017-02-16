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Сегодня, 13:40 7

В кузбасской церкви родились страусята

В кузбасской церкви родились страусята
Фото: news.vse42.ru

Четыре страусёнка эму появились на свет в церкви «Утоли моя печали», что в Кемеровской области. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на телеканал «Вести-Кузбасс» Взрослые птицы живут на территории храма больше года и уже дважды дали потомство.

Птенцы родились в инкубаторе. В обычных обстоятельствах маленьких страусят высиживает отец, однако в условиях сибирских холодов одного лишь папиного тепла малюткам не хватает. Случай появления птенцов можно считать довольно уникальным, поскольку страусы эму вообще не дают потомства в холодном климате.

Помимо страусов, в кузбасской церкви есть и другие представители фауны: петухи, индюки, кролики – целый живой уголок, на который могут прийти посмотреть все желающие горожане.

В ближайшее время служители церкви сделают для новых пернатых питомцев домики.

Эму – птица отряда казуарообразных, крупнейшая австралийская птица. Это вторая по величине птица после обычного страуса. Эму распространён на большей части материка Австралии, хотя избегает густонаселённых районов, густых лесов и засушливых зон.

Просмотров всего: 143

#животные #религия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    3 часа назад

    От попа? не чудо ли это божЫе?

  • твояя

    твояя
    3 часа назад

    страуса покажи а не священнослужителя.

  • full

    full
    3 часа назад

    Чудо! Чудо!

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    3 часа назад

    full

    Чудо! Чудо!



    святой страстотерпец Казуарий кузбасский!

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~Четыре страусёнка эму появились на свет в церкви «Утоли моя печали»



    Чотаяржу!

  • full

    full
    3 часа назад

    Oldlord



    ~~Четыре страусёнка эму появились на свет в церкви «Утоли моя печали»



    Чотаяржу!



    Там в названии церкви слова Натали не хватает по любому.

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