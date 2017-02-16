В кузбасской церкви родились страусята

Фото: news.vse42.ru

Четыре страусёнка эму появились на свет в церкви «Утоли моя печали», что в Кемеровской области. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на телеканал «Вести-Кузбасс» Взрослые птицы живут на территории храма больше года и уже дважды дали потомство.

Птенцы родились в инкубаторе. В обычных обстоятельствах маленьких страусят высиживает отец, однако в условиях сибирских холодов одного лишь папиного тепла малюткам не хватает. Случай появления птенцов можно считать довольно уникальным, поскольку страусы эму вообще не дают потомства в холодном климате.

Помимо страусов, в кузбасской церкви есть и другие представители фауны: петухи, индюки, кролики – целый живой уголок, на который могут прийти посмотреть все желающие горожане.

В ближайшее время служители церкви сделают для новых пернатых питомцев домики.

Эму – птица отряда казуарообразных, крупнейшая австралийская птица. Это вторая по величине птица после обычного страуса. Эму распространён на большей части материка Австралии, хотя избегает густонаселённых районов, густых лесов и засушливых зон.

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#животные #религия

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