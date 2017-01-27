22 российских компании получат льготы для участия в Международной торгово-экономической ярмарке в Хэйхэ

Российские компании могут принять участие в выставочной части Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ. Она состоится на китайской стороне в период с 20 по 23 мая. Это партнёрская выставка «АмурЭкспоФорума», который будет проходить в Благовещенске следом, в третью декаду мая.

Участие в партнёрской выставке даёт возможность российским компаниям презентовать свою продукцию на международном рынке, расширить деловые контакты и наладить поставки. Выставка пройдёт на острове Большой Хэйхэ в Международном торговом центре с 20 по 23 мая. Заезд участников будет 19 мая.

Китайская сторона предоставила квоту на участие в выставке на льготных условиях для 22-х российских компаний, представлять каждую может не более 2 человек.

Организационным комитетом в Хэйхэ бесплатно предоставляются стандартные выставочные места размером 3 на 4 метра. Расходы на проезд, питание, проживание, а также аренду оборудования в период участия в выставке российские участники несут самостоятельно.

Электронные формы заявок на участие размещены на сайте Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум» в разделе «Для участников».

Заполненные и подписанные заявки необходимо направить представителю министерства ВЭСТиП Амурской области Дмитрию Никольскому до 14 апреля 2017 года (телефон (4162) 22-44-15, электронный адрес nikolsky@vst.amurobl.ru).

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#Китай #торговля #экономика

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