Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость
Сегодня, 13:09 0

22 российских компании получат льготы для участия в Международной торгово-экономической ярмарке в Хэйхэ

Российские компании могут принять участие в выставочной части Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ. Она состоится на китайской стороне в период с 20 по 23 мая. Это партнёрская выставка «АмурЭкспоФорума», который будет проходить в Благовещенске следом, в третью декаду мая.

Участие в партнёрской выставке даёт возможность российским компаниям презентовать свою продукцию на международном рынке, расширить деловые контакты и наладить поставки. Выставка пройдёт на острове Большой Хэйхэ в Международном торговом центре с 20 по 23 мая. Заезд участников будет 19 мая.

Китайская сторона предоставила квоту на участие в выставке на льготных условиях для 22-х российских компаний, представлять каждую может не более 2 человек.

Организационным комитетом в Хэйхэ бесплатно предоставляются стандартные выставочные места размером 3 на 4 метра. Расходы на проезд, питание, проживание, а также аренду оборудования в период участия в выставке российские участники несут самостоятельно.

Электронные формы заявок на участие размещены на сайте Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум» в разделе «Для участников».

Заполненные и подписанные заявки необходимо направить представителю министерства ВЭСТиП Амурской области Дмитрию Никольскому до 14 апреля 2017 года (телефон (4162) 22-44-15, электронный адрес nikolsky@vst.amurobl.ru).

Просмотров всего: 16

#Китай #торговля #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Росстат: зарплаты чиновников в регионах в 2016 году увеличились на 11,5 %
Экономика 35

Амурские сельхозпредприятия, не обеспечившие достойную зарплату сотрудникам, лишатся субсидий
В России и мире

Forbes назвал имена богатейших россиян
В России и мире 11

Силуанов: рубль переукреплён на 10-12 %