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ЧП в Мазановском районе: утонули три грузовика

ЧП в Мазановском районе: утонули три грузовика

21 марта поздно вечером на реке Селемдже под лед ушли сразу три грузовых автомобиля – «Урал», КамАЗ и ЗИЛ-131. Водители успели выпрыгнуть из кабин. Сегодня технику пытаются вытащить на берег.

«Ребята ушлые, захотели из тайги выехать, да не добираться до официальной переправы, это 100 километров в сторону, а напрямки. А ночью-то все кошки, как известно, серые, и не видно, где лед, а где вода. Там "Урал" груженный лесом был, он наполовину ушел. "Вахтовка" вся над водой, а вот "Урал" по самую макушку ушел под воду», – сообщил глава Мазановского района Михаил Пивень.

В тот же вечер на место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИМС и работники районной администрации. Водителей, которые находились рядом с автомобилями, эвакуировали с помощью спецоборудования.

Сегодня на берегу работает тяжелая техника, пригнали кран и тягач. «Думаю, проблем не будет вытащить КамАЗ и "вахтовку", а вот с "Уралом", который сильно утонул, тяжело придется. Но там специалисты работают, знают свое дело», – заключил Михаил Пивень.

В этом году в Мазановском районе подобный случай – первый.

29 декабря в Свободненском районе, как сообщало Амур.инфо, во время проведения подготовительных работ на ледовой переправе Введеново – Свободный под воду ушел грузовой автомобиль. Водитель выскочить не успел. Масса грузовика составляла 25 тонн. А на данном участке переправы допустимая масса для транспорта составляла 15 тонн.

Позднее, 31 января, в Зейском районе на территории Покровского рудника, на 56 километре автодороги Зея – Тыгда, под лед провалился бульдозер. В автомобиле находился водитель. Он выбраться не успел.

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#происшествия #транспорт

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