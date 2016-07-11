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Благовещенцы записали клип о любви к еще не родившемуся ребенку (видео)

Благовещенцы записали клип о любви к еще не родившемуся ребенку (видео)
Фото: кадр YouTube

Благовещенское трио музыкантов Paper Wind – Александр Мачавариани, Григорий Мурзин и Ольга Пацук – записало свой первый видеоклип. Песню посвятили любви к своей второй половинке и ребенку, которому предстоит родиться.

«Клип мы снимали в благовещенской студии, расположенной в районе улиц Ленина – Калинина. Времени было не так много, потому что гитарист (Григорий Мурзин – Прим. ред.) работает вахтовым методом геологом, и ему нужно было уезжать. Снимали все в последние минуты. Мы постарались выразить эмоциями, жестами, чувствами посыл песни», – рассказал ИА «Амур.инфо» Александр Мачавариани.

Композиция называется Return Home – «Вернусь домой». Она о том, как мужчина поет песню своему еще не родившемуся ребенку. Говорит, что скоро вернется домой, и они будут вместе, что любит малыша и его маму.

«Она о том, что можно, несмотря на расстояние, хранить теплое чувство в сердце», – отметил Александр.

Он также добавил, что не уходил из группы «Торрентс», а Paper Wind – это параллельный проект, и как сложится его судьба дальше, неизвестно.

Как сообщалось, в составе «Торрентс» Александр Мачавариани выступал в Хабаровске на кастинге третьего сезона вокального конкурса «Новая звезда». В прошлом году «Торрентс» сняли клип на песню «Бэлль» из мюзикла «Собор Парижской Богоматери».

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#музыка

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