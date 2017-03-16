Учёные США не исключают столкновения Земли с Марсом

Фото: mks-onlain.ru

Земля и Марс могут столкнуться через миллиарды лет. Такое мнение высказал американский учёный-геофизик Стивен Майерс из Висконсинского университета, передаёт РИА Новости со ссылкой на научно-популярный журнал Scientific American.

Майерс вместе с коллегами провёл исследование, в ходе которого пришёл к выводу, что Солнечная система носит хаотичный характер. «Главным открытием этого исследования было обнаружение первого реального твёрдого, однозначного геологического доказательства, которое подтверждает идею того, что Солнечная система хаотична», – сказал учёный, пояснив, что кажущиеся случайными изменения в орбитах планет могут происходить из-за едва различимого гравитационного взаимодействия между объектами в солнечной системе.

По словам геофизика, это явление схоже с известным «эффектом бабочки». Команда Майерса обнаружила доказательства на примере горной породы в штате Колорадо. Эта порода состоит из осадочных слоев, свидетельствующих о климатических изменениях, вызванных колебаниями количества солнечного света, поступающего на планету. По мнению учёных, это является результатом изменений в земной орбите.

Как отмечает американское издание, за последние 50 миллионов лет орбита Земли немного меняла свою форму каждые 2,4 миллиона лет, что, соответственно, приводило к климатическим изменениям с такой же периодичностью. Команда Майерса при этом изучила породы в Колорадо и выяснила, что примерно 85 миллионов лет назад эта периодичность составляла 1,2 миллиона лет. По мнению учёных, это связано с некоторым взаимодействием Земли и Марса, что вполне ожидаемо от хаотичной системы.

Учёный допускает, что одним из возможных последствий может стать столкновение Марса с Землёй. При этом он назвал вероятность развития такого сценария довольно низкой.

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