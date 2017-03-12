Природоохранная прокуратура проверит информацию о сгоревших соснах вблизи Новотроицкого

Природоохранная прокуратура Амурской области начала проверку по информации, размещенной на сайте Амур.инфо, о том, что вблизи села Новотроицкое во время контролируемого отжига пострадали сосны. Специалистам предстоит установить обоснованность и законность проведения отжига, а также правомерность высадки деревьев на этом участке земли.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 21 марта близ села Новотроицкое Благовещенского района пожарные проводили плановый контролируемый отжиг сухой травы. Это вызвало возмущение некоторых местных жителей. Они пожаловались, что в огне пострадало более 50 сосен, которые сельчане высадили около 10 лет назад.

В амурском управлении МЧС сообщили, что этот отжиг был утвержден главой Благовещенского района. За ним следили два пожарных подразделения и глава села Новотроицкое. А в амурском управлении ГЗ и ПБ добавили, что, по словам главы администрации населённого пункта Александра Губенко, деревья пострадали незначительно и смогут расти дальше.

Тем временем, новостью заинтересовалась природоохранная прокуратура, которая инициировала проверку. «Мы проверим, были ли при проведении отжига получены все необходимые документы и разрешения, а также могли ли там находиться эти сосны, потому что не на каждом земельном участке можно высаживать деревья. Что касается того, что сосны пострадали от огня, то здесь тоже нужно все досконально изучить. Потому что проводить отжиги вблизи деревьев можно, но там есть свои нюансы. Проверка займет не менее 10 дней», – сообщили в областной природоохранной прокуратуре.

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