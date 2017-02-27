Голливудский сценарист судится с компанией Disney из-за идеи «Зверополиса»

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Голливудский сценарист Гэри Голдмен намерен засудить компанию Disney. Кинодеятель обвиняет её в нарушении авторских прав и незаконном заимствовании идей при создании анимационной ленты «Зверополис», получившей недавно премию «Оскар». Об этом пишет ТАСС.

По словам истца, в 2000 и 2009 годах он предлагал продюсерам Disney наработки своих идей, которые должны были стать основой для создания серии игровых и анимационных фильмов, однако получил отказ. Впоследствии, утверждает Голдмен, компания использовала значительную часть придуманных им персонажей, сценарных ходов и тем при создании мультфильма «Зверополис». В своем иске сценарист также обвиняет студию Disney в воровстве названия фильма (Zootopia).

«Хотя Disney и рьяно защищает свои авторские права, корпоративная культура, сложившаяся в компании, не только допускает незаконное копирование чужих материалов, но и всячески это поощряет», – говорится в судебном заявлении.

«Вместо того чтобы законным образом приобрести права на труд» Голдмена, в Disney заявили, что «не заинтересованы в продюсировании, после чего скопировали работу», – отмечает возмущённый сценарист.

В связи с этим Голдмен требует компенсации, размер которой не указывается, а также признания своих авторских прав. В Disney, в свою очередь, отвергли обвинения в нарушениях, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований. «Это беспринципная попытка предъявить права на успешный фильм, который он (Голдмен) не создавал, и мы будем решительно отстаивать такую позицию в суде», – заявили в компании.

Гэри Голдмен написал сценарии к таким известным фильмам, как «Вспомнить всё», «Большой переполох в маленьком Китае», «Пророк». Он также является продюсером фантастического фильма Стивена Спилберга «Особое мнение».

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