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Тепло и без существенных осадков: прогноз погоды в Амурской области на 23 марта

Тепло и без существенных осадков: прогноз погоды в Амурской области на 23 марта
Фото: instagram

В Амурской области 23 марта ожидается переменная облачность. Местами выпадут слабые осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, в утренние часы и днем местами его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Температура ночью в области составит 6-11 градусов ниже нуля, местами по северу – минус 16-21 градус. Днем термометры покажут плюс 3…8 градусов, местами по северу – от нуля до минус 5.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разовьет скорость 2-7 метров в секунду, в утренние часы и днем он может усилиться до 12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 6-8 градусов, днем термометры покажут 5…7 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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