В Благовещенске столкнулись шесть машин (фото)

В среду утром, 22 марта, в Благовещенске в районе ДВОКУ столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщает ИА «Сканер».

Легковушка Nissan Tiida Latio ехала по улице Ленина от Мухина в сторону Артиллерийской. Справа от нее следовал автомобиль Toyota Chaser. Tiida стала перестаиваться в правый ряд, при этом не пропустив Chaser. Машины столкнулись, и Chaser отбросило на четыре припаркованные у обочины машины.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Данных о возможных пострадавших не поступало.

В городском отделе ГИБДД ИА «Амур.инфо» информацию об аварии пообещали предоставить позже.

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#ДТП #происшествия

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