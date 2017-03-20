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Сегодня, 11:20 11

В Благовещенске столкнулись шесть машин (фото)

В Благовещенске столкнулись шесть машин (фото)

В среду утром, 22 марта, в Благовещенске в районе ДВОКУ столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщает ИА «Сканер».

Легковушка Nissan Tiida Latio ехала по улице Ленина от Мухина в сторону Артиллерийской. Справа от нее следовал автомобиль Toyota Chaser. Tiida стала перестаиваться в правый ряд, при этом не пропустив Chaser. Машины столкнулись, и Chaser отбросило на четыре припаркованные у обочины машины.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Данных о возможных пострадавших не поступало.

В городском отделе ГИБДД ИА «Амур.инфо» информацию об аварии пообещали предоставить позже.

Просмотров всего: 2768

#ДТП #происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Громова

    Громова
    1 час назад

    немая сцена)))))))))))))

  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    А не Cresta на фото (вместо Chaser)?

  • valdemarushka

    valdemarushka
    1 час назад

    Не chaiser, а cresta

  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    Не Chaiser, а Chaser (:

  • valdemarushka

    valdemarushka
    1 час назад

    kibitzer

    Не Chaiser, а Chaser (:



    Ладно ладно))

  • Blg-boy

    Blg-boy
    57 минут назад

    Вот это палево )))) Клоуны !!!

  • РАМ

    РАМ
    38 минут назад

    Красивая картина, побольше таких аварий - меньше хлама на улицах

  • DeamonX

    DeamonX
    34 минуты назад

    побольше пациентов в морге - поменьше ущербных комментов на форуме

  • Victrix

    Victrix
    23 минуты назад

    РАМ

    Красивая картина, побольше таких аварий - меньше хлама на улицах



    Мыла мама РАМу,

    РАМа был немытый,

    потому что где-то,

    кем-то был избитый....

    Били РАМу крепко,

    в голову ногами,

    чтобы меньше хлама

    комменты давали.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    Тыщу лет назад, в Автошколе меня учили, на стоянке ставить машину на ручной тормоз, доведя этот навык до автоматизма...

  • BENZ1N

    BENZ1N
    18 минут назад

    Зато ни кому обидно не будет!))

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