Росстат: зарплаты чиновников в регионах в 2016 году увеличились на 11,5 %

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Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в регионах по итогам минувшего года увеличилась на 11,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В то же время зарплата муниципальных служащих выросла на 1,8 %. Об этом, со ссылкой на данные Росстата, сообщает ТАСС.

По информации Федеральной службы государственной статистики, среднемесячный заработок гражданских служащих составил 45 тысяч рублей, муниципальных – 37,8 тысячи рублей.

При этом среднемесячная зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за указанный период увеличилась на 16,2 % – до 41,7 тысячи рублей, зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ – на 4,1 % (до 56,5 тысячи рублей). В то же время зарплата муниципальных работников органов местного самоуправления в 2016 году увеличилась на 1,7 % и составила 37,3 тысячи рублей.

По данным Росстата, в госорганах на региональном уровне к концу 2016 года замещали должности государственной гражданской службы 685,3 тысячи человек, или 41,9 % от общей численности работников, занятых в этих органах. На должностях муниципальной службы было занято 306,5 тысячи человек, или 64,2 % от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.

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