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Сегодня, 10:37 0

Twitter заблокировал почти 400 тысяч аккаунтов, борясь с пропагандой экстремизма

Twitter заблокировал почти 400 тысяч аккаунтов, борясь с пропагандой экстремизма
Фото: Deutsche Welle

Администрация сети микроблогов Twitter в течение 2016 года заблокировала в общей сложности 376 890 аккаунтов с целью защиты пользователей от пропаганды терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Как следует из доклада Twitter, число аккаунтов, 74 % нарушителей выявили благодаря внутренним инструментам компании, направленным на борьбу со спамом. В то же время сообщается, что число аккаунтов, действие которых было приостановлено с августа 2015 года, превысило 600 тысяч.

Как выяснилось, большая часть аккаунтов была удалена автоматически после проверки страниц на экстремизм. В то же время лишь 2 % от почти 400 тысяч заблокированных страниц были удалены по требованию властей разных стран.

Популярная соцсеть также обнародовала статистику запросов об удалении нежелательного контента. На первом месте оказалась Турция, на втором – Франция, замкнула тройку Россия.

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#закон #интернет

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