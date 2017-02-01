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ПФР: амурчане, сменившие пенсионный фонд досрочно, потеряют в накоплениях

ПФР: амурчане, сменившие пенсионный фонд досрочно, потеряют в накоплениях
Фото: psychologos.ru

Жители Амурской области, которые меняют пенсионный фонд чаще, чем раз в 5 лет, теряют в пенсионных накоплениях. Такая смена считается досрочной, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ОПФР по Приамурью.

В Амурской области в 2016 году, как и в других регионах страны, негосударственные пенсионные фонды развернули борьбу за клиентов. Менять пенсионный фонд россияне могут довольно часто – раз в год, однако делать этого, говорят в амурском ОПФР, не следует. В этом случае страдает инвестиционный доход пенсионных накоплений. Принцип такой же, как в обычном банке. Менять пенсионный фонд лучше не чаще, чем раз в 5 лет.

Всего по России в 2016 году ПФР принял к рассмотрению 12 миллионов заявлений граждан о смене пенсионного фонда или выборе управляющей компании. Впрочем, половина из них была отклонена по разным причинам.

Часть граждан, которые сменили пенсионный фонд в 2016 году, уже могут узнать судьбу своих накоплений. Для этого нужно воспользоваться Единым порталом государственных услуг или «Личным кабинетом» на сайте Пенсионного фонда России. Также разобраться помогут по телефону областной горячей линии – 8 (4162) 202-390. Остальным нужно дождаться лета.

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#жизнь #Пенсионный фонд #финансы

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Комментарии
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  • Trofim72

    Trofim72
    2 часа назад

    Ложь полная(((

    на сегодня актуальны только данные на 01.01.2017г. - других данных на в ЛК на сайте гос/услуг - пока нет!

    как всегда - главное отрапортовать, а там...

  • Борн

    Борн
    1 час назад



    Менять пенсионный фонд россияне могут довольно часто – раз в год, однако делать этого, говорят в амурском ОПФР, не следует. В этом случае страдает инвестиционный доход пенсионных накоплений.



    Я почти тоже самое говорю: Часто наше Правительство меняет условия "игры" при начислении пенсий, а делать этого не следует.

  • Отделение ПФР по Амурской области

    Отделение ПФР по Амурской области
    1 час назад

    В базе Пенсионного фонда уже видно - состоялся перевод или нет, и название нового фонда. Эту информацию можно уже получить и при личном обращении в клиентскую службу, и на горячей линии. Суммы переведенных накоплений будут загружены позже, по опыту прошлого года в июне. А как скоро эта информация загрузится на Портал госуслуг - вопрос решается не на региональном уровне.

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Да в таких условиях жизни до пенсии еще дотянуть нужно...

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Да накопительная часть в расчёте пенсии не участвует

  • Petta

    Petta
    23 минуты назад

    Сумма средств пенсионных накоплений, гарантируемая Агентством по страхованию вкладов*:

    сумма страховых взносов на финансирование накопительной пенсии: 58898.95 рублей;

  • Морской человек

    Морской человек
    17 минут назад

    В прошлом году взял выписку о состоянии своего счета в пенсионном фонде России. Написана цифра на начало года, ниже есть графа о текущем состоянии счета С УЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИЙ. Первая мысль была: классно, государство вложили мои деньги в инвестиции, соответственно сумма не намного, но увеличится. Смотрю на эту цифру и понимаю, что всё тоже самое, ни на копейку не стало больше.

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