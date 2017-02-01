ПФР: амурчане, сменившие пенсионный фонд досрочно, потеряют в накоплениях

Фото: psychologos.ru

Жители Амурской области, которые меняют пенсионный фонд чаще, чем раз в 5 лет, теряют в пенсионных накоплениях. Такая смена считается досрочной, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ОПФР по Приамурью.

В Амурской области в 2016 году, как и в других регионах страны, негосударственные пенсионные фонды развернули борьбу за клиентов. Менять пенсионный фонд россияне могут довольно часто – раз в год, однако делать этого, говорят в амурском ОПФР, не следует. В этом случае страдает инвестиционный доход пенсионных накоплений. Принцип такой же, как в обычном банке. Менять пенсионный фонд лучше не чаще, чем раз в 5 лет.

Всего по России в 2016 году ПФР принял к рассмотрению 12 миллионов заявлений граждан о смене пенсионного фонда или выборе управляющей компании. Впрочем, половина из них была отклонена по разным причинам.

Часть граждан, которые сменили пенсионный фонд в 2016 году, уже могут узнать судьбу своих накоплений. Для этого нужно воспользоваться Единым порталом государственных услуг или «Личным кабинетом» на сайте Пенсионного фонда России. Также разобраться помогут по телефону областной горячей линии – 8 (4162) 202-390. Остальным нужно дождаться лета.

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#жизнь #Пенсионный фонд #финансы

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