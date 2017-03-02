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Сегодня, 10:03 6

Летом россиянам могут увеличить обед до двух часов

Летом россиянам могут увеличить обед до двух часов
Фото: inweb.ua

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, авторы которого предлагают ввести в России сиесту – на летний период увеличить время обеденного перерыва минимум до двух часов. Об этом пишет «Российская газета».

Вместе с этим эксперты рынка труда отмечают, что на практике фиксированный перерыв постепенно становится пережитком прошлого и многие россияне, особенно офисные работники, отдыхают не когда положено, а когда получится.

Ныне действующая редакция статьи 108 Трудового кодекса РФ устанавливает, что «в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут». О скидках на сезонные особенности условий труда ничего не говорится.

Как поясняют авторы инициативы, в летние месяцы, особенно в период жары, организм подвергается большим нагрузкам и большей утомляемости. В процессе приёма пищи происходит отток крови от нервной системы к системе пищеварительной, что вызывает сонливость и уменьшает работоспособность. А значит, уверяют составители законопроекта, организму требуется больше времени для восстановления сил и возвращения к полноценной работе.

Авторы также отмечают, что особенно важен полноценный обеденный отдых для тех, кто должен рано просыпаться. Человеческие биоритмы настроены таким образом, что послеобеденный упадок сил – это явление, которое проявляется примерно через 8 часов после утреннего пробуждения, независимо от того, был ли обед или нет. В этой ситуации большая продолжительность послеобеденного отдыха будет способствовать не только хорошему самочувствию работников, но и большей производительности труда, уверены авторы законопроекта.

Более продолжительный перерыв не потребует, по их мнению, увеличения продолжительности рабочего дня. Законопроект прописывает, что в это время она не должна превышать 35 часов в неделю.

В заключении профильного комитета Госдумы по труду отмечается, что, учитывая протяженность территории России, в различных регионах «летнее время года» может трактоваться по-разному, исходя из температурного режима.

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#закон #здоровье #работа

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Если и не увеличат продолжительность рабочего дня, то з/п однозначно уменьшат! Часто приходится работать в одебенное время,вот и получается, что работать будешь столько же, а получать меньше!

  • avantura

    avantura
    53 минуты назад

    Госдура под себя законы принимает и рассматривает. Пенсионный возраст себе увеличили, теперь обед увеличат.

  • avantura

    avantura
    52 минуты назад

    Скоро и другие дела под себя будут делать.

  • РАМ

    РАМ
    43 минуты назад

    У всех ментов и так сиеста 2 часа, после введения закона на работу вообще перестанут ходить

  • Морской человек

    Морской человек
    22 минуты назад

    Даже за попытку отменить «адмиральский час» надо расстреливать.

    Всё правильно, скоро будем по средам вкалывать.

  • sOva

    sOva
    5 минут назад

    Я всеми конечностями ЗА! И вообще, хочу 6-часовой рабочий день!

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