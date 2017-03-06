Специалисты: качество питьевой воды в Приамурье значительно улучшилось
Впервые за многие годы доля нестандартных проб питьевой воды на территории Приамурья не превышает среднероссийский уровень по микробиологическим показателям.
Как сообщают специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области, если в 2014 году доля таких проб в регионе составляла 7,3 %, то к 2015 году – уже 5,6 %, а в 2016-м – только 3,4 %.
В ряде городов и районов удалось добиться отсутствия отклонений качества воды в Белогорске, Тынде, Зейском, Сковородинском и Магдагачинском районах. В Благовещенске был достигнут высокий результат качества питьевой воды по микробиологическим показателям: удельный вес нестандартных проб составил 1,2 %.
В то же время высокий эпидемический риск питьевой воды сохраняется в Ивановском, Константиновском, Тамбовском районах. На их территории показатели нестандартных проб воды самые высокие в области.
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