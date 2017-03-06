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Специалисты: качество питьевой воды в Приамурье значительно улучшилось

Специалисты: качество питьевой воды в Приамурье значительно улучшилось
Фото: reklama-sev.com

Впервые за многие годы доля нестандартных проб питьевой воды на территории Приамурья не превышает среднероссийский уровень по микробиологическим показателям.

Как сообщают специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области, если в 2014 году доля таких проб в регионе составляла 7,3 %, то к 2015 году – уже 5,6 %, а в 2016-м – только 3,4 %.

В ряде городов и районов удалось добиться отсутствия отклонений качества воды в Белогорске, Тынде, Зейском, Сковородинском и Магдагачинском районах. В Благовещенске был достигнут высокий результат качества питьевой воды по микробиологическим показателям: удельный вес нестандартных проб составил 1,2 %.

В то же время высокий эпидемический риск питьевой воды сохраняется в Ивановском, Константиновском, Тамбовском районах. На их территории показатели нестандартных проб воды самые высокие в области.

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#здоровье

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