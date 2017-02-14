В Варшаве вандалы осквернили кладбище советских солдат

Фото: volgasib.ru

Крупнейшее на территории Польши кладбище советских солдат в Варшаве осквернено вандалами. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ. По словам дипломатов, неизвестные изрисовали плиты нацистской символикой.

«На ступенях возле скульптурной группы и плитах, находящихся по периметру центрального обелиска, неизвестными лицами посредством трафарета нанесено более 15 аналогичных изображений в виде фашистской свастики чёрного цвета, отпечатков стоп красного цвета на фоне государственного флага Израиля», – рассказали в российском посольстве.

Дипведомство отметило, что уже направило «в адрес Министерства культуры и национального наследия и МИД» Польши ноты протеста «с требованием устранения польской стороной последствий акта вандализма и наказания виновных лиц».

Российско-польский конфликт по вопросу отношения к памятникам воинам Советской армии продолжается с начала прошлого года. В январе МИД РФ заявил протест из-за осквернения памятника советским солдатам в Щецине. В марте того же года стал известен план сноса более 500 монументов, разработанный Институтом национальной памяти страны. В августе осквернению подвергся и памятник в городе Ольштын. В конце 2016 года российский МИД осудил демонтаж Памятника благодарности в Ланьцуте.

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