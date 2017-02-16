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Сегодня, 09:43 14

Сразу трех депутатов в Завитинском районе лишили полномочий

В Амурской области по требованию прокурора досрочно прекращены полномочия трёх депутатов. Это связано с выявленными нарушениями законодательства о противодействии коррупции. Речь идет о народных избранниках Верхнеильиновского, Преображеновского и Антоновского сельских советов.

Нарушения выявлены прокуратурой Завитинского района. Так, установлено, что депутат Верхнеильиновского сельского Совета народных депутатов Анастасия Бойко не представила в установленный законодательством срок сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Тем самым народная избранница нарушила требования федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции».

Аналогичные нарушения допустили депутат Антоновского сельского Совета народных депутатов Диана Расулова и депутат Преображеновского сельского Совета народных депутатов Виктор Левчук.

Однако в нарушение закона Верхнеильиновский, Антоновский и Преображеновский сельские Советы народных депутатов самостоятельно не рассмотрели вопрос о досрочном прекращении их полномочий.

По данным фактам прокурор Завитинского района на имя председателей трех сельсоветов внес представления об устранении нарушений законодательства и досрочном прекращении полномочий депутатов Бойко, Левчука и Расуловой, которые рассмотрены и удовлетворены. На заседаниях сессий сельсоветов принято решение о прекращении полномочий депутатов, сообщает областная прокуратура.

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#закон #происшествия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    Что то по депутатам все не гладко стало. Один из корпусов депутатских вообще разваливается:

    http://amur28.info/reportage/12859/

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Мой Господин

    Что то по депутатам все не гладко стало. Один из корпусов депутатских вообще разваливается: http://amur28.info/reportage/12859/



    Че крыс еровских почикали, да?

    Стремно. За соломинку хватаетесь, так не поможет.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    О как! Борьба прямо пошла, Завитинск, Сахалин...

    Бедные прокуроры, столько бегать пришлось, чтобы к 26-му приготовиться

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Любопытно, какие партии представляли эти де_путаты и что пытались скрыть?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Таки какая разница?

    Работа идёт, результат виден!

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Oldlord

    Любопытно, какие партии представляли эти де_путаты и что пытались скрыть?



    ЕР конеш, проверил уже

    Хотя можно было и не проверять. Если СМИ партию не указывает значит "правящая"

  • Cinderella

    Cinderella
    1 час назад

    Хоспади, что они там наворовать в своих сельсоветах могут? Картошку у соседа?

  • agbor

    agbor
    1 час назад

    Лучше бы Барило с гор.думы сняли

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    1 час назад

    Они своими законами всех депутатов сельского уровня разгонят, работают на бесплатной основе, за это копейку не получая, но отчет предоставь каждый год. Сколько сил нужно приложить, что бы уговорить быть кандидатом в депутаты.

  • mikey007

    mikey007
    54 минуты назад

    БИТВА за УРОЖАЙ

    Они своими законами всех депутатов сельского уровня разгонят, работают на бесплатной основе, за это копейку не получая, но отчет предоставь каждый год. Сколько сил нужно приложить, что бы уговорить быть кандидатом в депутаты.



    Ну дак если не тырить, то какая проблема с отчетом?

    Доходы минус расходы. Плюс недвижимость.

    А вот если не помнишь, куда че заныкал, тогда да, проблема.

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    33 минуты назад

    Кремлядь московская все наиграться в борьбу с коррупцией не может,Ну придумал ты закон по которому депутат,который в свое личное время пытается разобраться в чиновничьем бардаке,ходит на заседания комиссий ,участвует в жизни города или района,пытается помочь людям,должен еще и отсчитываться по своим доходам, не получая не одной копейки от государства,так хоть не меняй правила игры, если люди пошли в депутаты без справок о доходах,так и не хрен депутатов этого созыва напрягать этими справками,причем каждый год, бегаешь по банкам справки собирая,посмотрим сколько на следующий срок будет желающих. У нас кворумом по бюджетным делам было 2/3,сейчас 1/2, чувствую к концу срока будет 1/3 от установленного числа депутатов,так как еще депутатский корпус поредеет в ближайщее время.

  • mikey007

    mikey007
    30 минут назад

    Депутаты от ЕР в чиновничьем бардаке разбираться идут?

    Не смешите меня

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    10 минут назад

    mikey007

    БИТВА за УРОЖАЙ

    Они своими законами всех депутатов сельского уровня разгонят, работают на бесплатной основе, за это копейку не получая, но отчет предоставь каждый год. Сколько сил нужно приложить, что бы уговорить быть кандидатом в депутаты.



    Ну дак если не тырить, то какая проблема с отчетом?

    Доходы минус расходы. Плюс недвижимость.



    Ошибаетесь. И за себя,и за жену,и за несовершеннолетних детей, листов под сто на гора выдай,а где ошибешься,там где надо поправят,больше же проблем в стране нету,чем бумагомарательством заниматься. В результате очень накладно все получается, много человеко-часов в никуда уходит.Если ты чиновник -да,предоставь справку, если ты не освобожденный депутат, не получающий не копейки от государства, то это очередной пук в никуда, очковтирательство и бумагомарательство. Лучше бы Димона или бывшую супругу президента потрясли,Чаек там всяких,а там глядишь и на "нашего все выйдут".



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