Сразу трех депутатов в Завитинском районе лишили полномочий

В Амурской области по требованию прокурора досрочно прекращены полномочия трёх депутатов. Это связано с выявленными нарушениями законодательства о противодействии коррупции. Речь идет о народных избранниках Верхнеильиновского, Преображеновского и Антоновского сельских советов.

Нарушения выявлены прокуратурой Завитинского района. Так, установлено, что депутат Верхнеильиновского сельского Совета народных депутатов Анастасия Бойко не представила в установленный законодательством срок сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Тем самым народная избранница нарушила требования федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции».

Аналогичные нарушения допустили депутат Антоновского сельского Совета народных депутатов Диана Расулова и депутат Преображеновского сельского Совета народных депутатов Виктор Левчук.

Однако в нарушение закона Верхнеильиновский, Антоновский и Преображеновский сельские Советы народных депутатов самостоятельно не рассмотрели вопрос о досрочном прекращении их полномочий.

По данным фактам прокурор Завитинского района на имя председателей трех сельсоветов внес представления об устранении нарушений законодательства и досрочном прекращении полномочий депутатов Бойко, Левчука и Расуловой, которые рассмотрены и удовлетворены. На заседаниях сессий сельсоветов принято решение о прекращении полномочий депутатов, сообщает областная прокуратура.

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