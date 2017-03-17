22 марта – Международный день таксиста

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22 марта во всём мире отмечают Международный день таксиста. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащённые специальными счётчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» – от французского «такс» («плата») и греческого «метрон» («измерение»).

С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков – таксистами. Первые лондонские автомобили такси были зелёного и красного цветов. Жёлтый цвет, который считается традиционным для этих машин, появился с лёгкой руки основателя компании Hertz Corporation Джона Хертца.

Принимая старые автомобили в счёт уплаты за новые, предприимчивый Хертц перекрашивал подержанные машины в жёлтый цвет и использовал их в качестве такси. Естественно, такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города, и позже практику перекрашивать такси в жёлтый цвет взяли за правило почти все подобные компании. А жёлтый стал классическим цветом такси для всего мира.

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Также сегодня отмечают Всемирный день водных ресурсов. Он был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.В резолюции Генассамблеи предложено государствам проводить в этот день мероприятия, посвящённые сохранению и освоению водных ресурсов. Ежегодно этот день проходит под определённым девизом (темой).

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85 лет назад – 22 марта 1932 года – советские газеты «Правда» и «Известия» напечатали знаменитую статью-памфлет Максима Горького «С кем вы, мастера культуры? Ответ американским корреспондентам».

В этом памфлете «буревестник революции» писал: «Вы, интеллигенты, мастера культуры, должны бы понять, что рабочий класс, взяв в свои руки политическую власть, откроет перед вами широчайшие возможности культурного творчества. Посмотрите, какой суровый урок дала история русским интеллигентам: они не пошли со своим рабочим народом и вот разлагаются в бессильной злобе, гниют в эмиграции. Скоро они поголовно вымрут, оставив память о себе как о предателях». Горький был убеждён, что, несмотря на отказ от классовых позиций и декларацию общечеловеческих ценностей, писатели всегда представляют интересы. Только какие? Правящего класса или всё-таки народа? Многим тогда казалось, что певец революции ошибся.

Вскоре фраза «С кем вы, мастера культуры?» стала крылатой. Она обычно цитируется, когда речь идет об определении политической или нравственной позиции деятеля культуры в какой-либо общественной коллизии.

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80 лет назад родился американский пианист и кинокомпозитор Анджело Бадаламенти, наиболее известный как автор музыки к фильмам и телесериалам Дэвида Линча. Всего Бадаламенти написал музыку более чем к 70 фильмам и телесериалам, в числе которых – легендарный «Твин Пикс», «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», «Город потерянных детей», «Пляж», «Малхолланд Драйв», «44 дюйма», «Сталинград» и другие.

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