Сколько стоит огораживание строящихся объектов на набережной Благовещенска: обзор прессы

Фото: teleport2001.ru

Каков средний доход госчиновника; что советует россиянам Герман Греф; какие имена подобрал Никита Пресняков для будущих детей; в чем помогали тибетские ламы чекистам – об этом и не только в сегодняшнем обзоре прессы, который для читателей Амур.инфо подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Известиях» обозреватель прочел о том, что специалисты сообщили о повышении среднего уровня зарплат государственных чиновников, а также чиновников областного и районного уровней. Теперь средний доход чиновника – 56,5 тысячи рублей.

А в «Российской газете» пишут о том, что один из главных банкиров страны, глава Сбербанка Герман Греф, призывает сограждан не волноваться по поводу рубля и советует жить спокойно. Надо отметить, что никто особо по поводу грефовских рублей и не беспокоится. Беспокоятся о своих…

Очень интересно

В «Моей Мадонне» читателям стоит обратить внимание на статью Дарьи Дружининой «Нянечки для мамочки» – она о работе сотрудников медико-социального отделения детской поликлиники № 3. Работа – не синекура, для нее требуются железные нервы, выдержка и – неиссякаемая доброта.

Еще газета напечатала интервью с Дмитрием Кудрявцевым, «витражных дел мастером», как называет его Павел Савинкин. Очень интересный человек. Вопросы ему задавала Инна Волкова.

Не пропусти

«Телепорт» сегодня озабочен заборами на набережной – пишут, что на огораживание строящихся объектов на этой территории уйдет более 8 миллионов рублей.

Но не только о заборах рассказывается в этой статье. Здесь же и о «набережненских» туалетах. Пишут, что в принципе, имеющихся должно хватить. Опять же, возле ОКЦ есть немаленький… На худой конец, туалеты есть в кафе.

Еще в газете о том, чем отличаются бакалавриат и магистратура. И на кой они вообще нужны…

Напишут же такое

Кстати говоря, заборы – очень важная тема, чему свидетельством публикация «АиФ». Здесь исследуется вопрос: «Почему в России такие большие заборы?»

Читатели могут подумать, что речь о дворцах олигархов, прячущихся от народа? Нет, здесь просто говорится, что просто люди – обычные люди – дачники-огородники-крестьяне – не желают друг с другом общаться. Павел Савинкин долго чесал затылок, соображая, ради чего писали статью…

Между прочим, «АиФ» и тему образования, начатую «Телепортом» продолжает, рассуждая, почему наша молодежь такая необразованная. Пишут, что «середнячок» советского времени – корифей по сравнению с сегодняшними отличниками. «Бакалавриат, видите ли, с магистратурой…» – ворчит автор обзора.

Вам статья

Из «Комсомольской правды» можно узнать о том, как Никита Пресняков – внук Аллы Пугачевой – назовет своих будущих детей. Не исключено, что читатели газеты будут поздравлять семейную пару (правда, еще не родившуюся) с появлением Кристофера или Линара. Ну, или Савелия. А когда свет увидит девочка, то она станет Вивьен, Мией или – на худой конец – Евой.

Заголовок «Аллея забытых героев» предваряет материал о том, как родственники знаменитостей получают в наследство квартиры и дачи (и прочую собственность), но забывают даже принести цветочки на неприбранные могилы. В пример приводятся захоронения Натальи Кустинской и Татьяны Самойловой.

На посошок

Еще в «Комсомолке» пишут о том, что при помощи тибетских лам наши чекисты готовили мировую революцию. «И все бы у нас получилось, и уже близки мы были к победе мирового пролетариата, как… А вот «что», «почему» да «как» – читайте под рубрикой «Записки конспиролога»», – пишет автор обзора.

Попутно читатели узнают, что внук бывшего хозяина Хабаровского края Ишаева, устроивший на своем «мерседесе» жуткую аварию в Москве, грозит всем тем, кто обвиняет его в ДТП. Пишут, что в свои 23 он нигде не работает, что все его машины стоят столько, сколько простые люди не заработают и за жизнь, что ест он устриц и что…

«Ну, в общем, в этой стране что-то неправильно… Не подскажете – что?» – задает на посошок вопрос Павел Савинкин.

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#СМИ

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