Тепло, но усилится ветер: прогноз погоды в Амурской области на 22 марта

Фото: instagram

В Амурской области 22 марта ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит 1…6 градусов тепла, по северным районам температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было минус 5 градусов. Северо-западный ветер дул со скоростью 4-6 метров в секунду. В течение дня сегодня в городе установится переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер разовьет скорость 9-14 метров в секунду. Термометры покажут 4…6 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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