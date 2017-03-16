Путин: в поликлиниках и больницах не должно быть хамства

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал побороть хамство и нервозность в поликлиниках и больницах страны. Об этом глава государства сказал в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населённых пунктах. Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование, а в регистратурах ещё часто встречается хамство. (…) Вновь обращаю внимание, следует не просто обеспечить поликлиники и больницы Интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на приём и проходили обследование без нервов и очередей, в том числе пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях, как "информационные технологии" и "электронная запись"», – цитирует президента сайт Кремля.

При этом, сказал Путин, врачи избавились бы от ненужной бумажной работы и больше времени смогли уделять пациенту. Необходимо повышать престиж, статус и материальное положение медработников, укреплять их защиту, в том числе правовую.

«Подчеркну, главный критерий успеха всех проектов в сфере здравоохранения – значимые, ощутимые результаты, которых ждут люди: это точная и быстрая диагностика и действенное лечение, доброжелательное, человеческое отношение к пациенту, доступность, качество и эффективность лекарственных препаратов», – сообщил президент.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске пациент накинулся на молодого врача. Мужчина решил, что женщина-врач не хочет принимать его в порядке очереди. Пострадавшая обратилась в полицию.

Просмотров всего: 796

#здоровье #российская власть

распечатать