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Путин: в поликлиниках и больницах не должно быть хамства

Путин: в поликлиниках и больницах не должно быть хамства
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал побороть хамство и нервозность в поликлиниках и больницах страны. Об этом глава государства сказал в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населённых пунктах. Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование, а в регистратурах ещё часто встречается хамство. (…) Вновь обращаю внимание, следует не просто обеспечить поликлиники и больницы Интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на приём и проходили обследование без нервов и очередей, в том числе пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях, как "информационные технологии" и "электронная запись"», – цитирует президента сайт Кремля.

При этом, сказал Путин, врачи избавились бы от ненужной бумажной работы и больше времени смогли уделять пациенту. Необходимо повышать престиж, статус и материальное положение медработников, укреплять их защиту, в том числе правовую.

«Подчеркну, главный критерий успеха всех проектов в сфере здравоохранения – значимые, ощутимые результаты, которых ждут люди: это точная и быстрая диагностика и действенное лечение, доброжелательное, человеческое отношение к пациенту, доступность, качество и эффективность лекарственных препаратов», – сообщил президент.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске пациент накинулся на молодого врача. Мужчина решил, что женщина-врач не хочет принимать его в порядке очереди. Пострадавшая обратилась в полицию.

Просмотров всего: 796

#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    3 часа назад

    Тогда нужно запретить туда ходить бабкам-склерозницам, вот и все

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    удален

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Кто-нибудь видел,как облегчила компьютеризация работу врачам,особенно старшего поколения? Я видел... Печатают одним пальцем,ни одну таблицу в отчётности заполнить не могут... Время затрачиваемое на одного пациента значительно увеличилось,а регламенты остались прежними...

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Нигде не должно быть хамства.

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Президент призвал...

    Интересная формулировка исключающая экономическую составляющую проблем здравоохранения ... Там вопросов накопилось выше крыши,пора менять законодательные акты,призывами не отделаться...

  • Бублик

    Бублик
    3 часа назад

    Кремлёвский мечтатель...Пустозвон....Какое повышение качества и мировые стандарты в медицине при финансировании при 3,5% от ВВП. Уровень Африки

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    В Африке выше.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Сперва оптимизировали все до состояния кастрации, а теперь борются со следствием - нервозностью. Молодцы, фигли

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