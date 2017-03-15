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Сегодня, 08:43 2

Военные прокомментировали смерть контрактника в Белогорске

Представители Восточного военного округа дали комментарий ИА «Амур.инфо» об инциденте, который произошел в Белогорске с солдатом-контрактником из Омска. Как сообщалось ранее, парень скончался на следующий день после драки в одном из кафе Белогорска.

Военные делают особый акцент на том, что инцидент не имеет отношения к воинской части, расположенной в Белогорске.

«Утром 21 марта в г. Белогорске Амурской области во внеслужебное время в квартире по месту проживания вне территории воинской части был обнаружен без признаков жизни военнослужащий, проходящий службу по контракту в одной из воинских частей Белогорского гарнизона», – сообщает пресс-служба ВВО.

По данному факту свою проверку начало командование общевойсковой армии Восточного военного округа.

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#Белогорск #военные #происшествия

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    "во внеслужебное время в квартире по месту проживания вне территории воинской части" на помнило монолог Задорнова "Висяк по-русски".

  • full

    full
    2 часа назад

    1 труп в месяц стабильно. Может, заложить эту цифру в так и надо?

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