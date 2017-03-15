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На реке Томь взрывают лед (видео)

На реке Томь взрывают лед (видео)

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Восточного военного округа в преддверии паводка провели подрывы льда на реке Томь вблизи Белогорска. Военные инженеры, сделав расчёты ледового покрова, заложили в просверленные лунки тротиловые шашки общей массой около 50 килограммов. Взрывные работы провели методом электрического подрыва последовательно по ходу течения реки.

Подрывы проводили для пропуска паводковых вод и явились завершающим этапом подготовки военнослужащих-саперов, входящих в состав спасательных отрядов общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Приамурье, рассказал начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

В дальнейшем группы саперов-подрывников, военнослужащие минометных батарей и эвакуационно-спасательные группы будут дежурить в своих зонах ответственности и проводить подрывы льда на реках бассейна реки Амур в период ледохода. Также в ВВО созданы группы из состава переправочно-десантных подразделений для возможной эвакуации людей, сообщает ТАСС.

Подрывы льда проводятся, чтобы облегчить весенний ледоход и защитить мосты, которые могут пострадать от крупных льдин.

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#Белогорск #военные

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  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

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