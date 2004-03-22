Японцы расстреляли жителей Ивановки: история Приамурья

tsar-ivan.livejournal.com

22 марта – день памяти амурчан, погибших от рук японцев в 1919 году. В этот день партизанская армия под натиском японских войск оставила Ивановку, Тамбовку, Андреевку. Село Ивановка карательный отряд интервентов обстреливал около часа. Здания были подожжены снарядами, а испуганные жители попытались скрыться. Немногим это удалось, с оставшимися японцы жестоко расправились.

Они согнали амурчан на площадь и открыли по ним стрельбу, некоторых заперли в амбаре и подожгли. Погибло более двухсот человек, среди которых было много женщин и детей. Японский генерал Ямада опубликовал приказ, в котором заявил, что участь жителей села Ивановки постигнет всех, кто поддерживает красных.

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1925 год. Открыто прямое железнодорожное сообщение Благовещенск – Хабаровск – Владивосток. В Хабаровске был восстановлен железнодорожный мост через Амур, взорванный в 1920 году.

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22 марта 1958 года работал пленум обкома КПСС. Он обсудил итоги работы февральского пленума ЦК, наметил задачи парторганизации в дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации МТС.

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22 марта 1962 года Амурский областной комитет по радиовещанию был преобразован в областной комитет по радиовещанию и телевидению. Смена имени связана с вводом в эксплуатацию телевизионного центра. Заместителем председателя областного комитета по радиовещанию стал Юрий Залысин, по телевидению – Борис Рябов.

В этот же день в Благовещенске открылось культурно-просветительное училище.

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В 2004 году в этот день в Благовещенске впервые прошли соревнования по бодифитнесу. Долгие тренировки, изнурительные диеты – все это ради нескольких минут на сцене. Готовиться к соревнованиям девушки начали еще в октябре 2003 года. Занятиями на тренажерах и обильным питанием наращивали массу тела. Затем сушились: занимались аэробикой, ходили в бассейн, придерживались специальной диеты. Виктория Кравцова, победительница конкурса, в бодифитнес попала случайно и в свои 17 лет успела стать кандидатом в мастера спорта по фитнесу, принять участие и войти в десятку лучших в чемпионате России по бодифитнесу.

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В 2016 году 22 марта отпраздновали 350-летие Албазинской иконы Божией Матери. Амурские верующие отметили этот день крестным ходом в Благовещенске и премьерой документального фильма. В честь годовщины появления иконы на Амуре верующие прошли по Благовещенску, а в областном Доме народного творчества представили документальный фильм о чудесах, народной воле и истории иконы. День Албазинской иконы стал официальным памятным днём в Амурской области в 2015 году.

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#жизнь #история

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