Комиссия не нашла связь между плесенью в квартире благовещенки и капремонтом крыши

Комиссия фонда капитального ремонта провела обследование в квартире благовещенки, которая жаловалась на плесень на стенах и потолках. Женщина винила в этом капремонт крыши, который по ее мнению, был проведен некачественно. За решением проблемы она обратилась в управляющую компанию, написала заявление в прокуратуру. Ситуацией заинтересовалось министерство ЖХК области.

В ответ на это комиссия фонда капитального ремонта провела обследование в квартире Ольги Самариной. После него специалисты пришли к выводу, что потолок и стены начали портиться еще два года назад, и это не связано с ремонтом крыши, проводимым в конце прошлого года.

Сама Ольга рассказала журналистам, что в местных инстанциях ответ найти не может, поэтому вынуждена обратиться за помощью в высшие инстанции. Благовещенка хочет добиться того, чтобы в доме качественно отремонтировали крышу.

«Я так думаю, все это было для отвода глаз – те результаты после расширенной комиссии. Связаться с ними мне не удается. Все игнорируют. Присутствовала с организации города представитель. Два раза я пыталась с ними связаться – безрезультатно. В то же время прокуратура, 20 дней на сегодняшний день после поступления моего заявления, пыталась выйти на помощника прокурора, который занимается моим делом, тоже не удается связаться», – рассказала жительница дома по адресу Театральная, 42/2, Ольга Самарина.

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