Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость
21 марта 2017, 20:59 5

Комиссия не нашла связь между плесенью в квартире благовещенки и капремонтом крыши

Комиссия не нашла связь между плесенью в квартире благовещенки и капремонтом крыши

Комиссия фонда капитального ремонта провела обследование в квартире благовещенки, которая жаловалась на плесень на стенах и потолках. Женщина винила в этом капремонт крыши, который по ее мнению, был проведен некачественно. За решением проблемы она обратилась в управляющую компанию, написала заявление в прокуратуру. Ситуацией заинтересовалось министерство ЖХК области.

В ответ на это комиссия фонда капитального ремонта провела обследование в квартире Ольги Самариной. После него специалисты пришли к выводу, что потолок и стены начали портиться еще два года назад, и это не связано с ремонтом крыши, проводимым в конце прошлого года.

Сама Ольга рассказала журналистам, что в местных инстанциях ответ найти не может, поэтому вынуждена обратиться за помощью в высшие инстанции. Благовещенка хочет добиться того, чтобы в доме качественно отремонтировали крышу.

«Я так думаю, все это было для отвода глаз – те результаты после расширенной комиссии. Связаться с ними мне не удается. Все игнорируют. Присутствовала с организации города представитель. Два раза я пыталась с ними связаться – безрезультатно. В то же время прокуратура, 20 дней на сегодняшний день после поступления моего заявления, пыталась выйти на помощника прокурора, который занимается моим делом, тоже не удается связаться», – рассказала жительница дома по адресу Театральная, 42/2, Ольга Самарина.

Просмотров всего: 479

#ЖКХ

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • татьяна59

    татьяна59
    2 часа назад

    Совет владельцу квартиры-пишите заявление в межведомственную комиссию города о признании жилого помещения непригодным для проживания.Плесень есть а это значит что жилое помещение не соответствует санитарным нормам. А когда и из-за чего появилась плесень на заключение о непригодности жилья никак не влияет.

  • Борн

    Борн
    2 часа назад



    Комиссия не нашла связь между плесенью в квартире благовещенки и капремонтом крыши



    Ничего удивительного, что не нашла.

    Кто там в этой комиссии? Выпускники БГПУ небось?

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    У нее плесень есть,а у соседей-есть?Не может залить только одну квартиру,в смежных тоже должны бюыть следы!

    Я не оправдываю капремонты и дешевые рембригады,но странно,что пострадала-только одна квартира!

    Что то не все так просто!

    Да и на фото,если оно с той квартиры,желтоватая краска (я курю в туалете и там за год так не пожелтела) и грибок (а вытяжка у нее работает),ну да,а у соседей за стенкой-что?

    Вот сходите,покажите,

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Интересно, потолок обвалился - комиссия кап. ремонта поет "не виноватая я", плесень на стенах после кап.ремонта - та же песня в том же исполнении....

    Козе понятно - вину на себя не возьмут ни при каких обстоятельства

  • Борн

    Борн
    2 часа назад

    И в суде хрен чего докажешь

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 21

Потолок в благовещенской квартире мог рухнуть из-за самовольной перепланировки
Общество 26

Амурские инвалиды не досчитались льгот
Происшествия 14

В селе Верхний Уртуй третий месяц протекает водонапорная башня
Происшествия 49

Жильцы: капремонт крыши в доме, где рухнул потолок, был в 2015 году