На белогорских клумбах высадят больше 100 тысяч цветов

Фото: Bouw.ru

В Белогорске этим летом высадят больше 100 тысяч цветов. Оформлением городских улиц займется городское предприятие по благоустройству. Специалистам предстоит украсить около 2,4 тысячи квадратных метров цветников и клумб, расположенных в разных микрорайонах города.

«Часть семян цветов уже высажена на рассаду. Завтра планируем высеять остальные цветы. Для этого у нас подготовлены большие отапливаемые теплицы. В предстоящем сезоне решили изменить технологию посадки цветов. Будем использовать для оформления ковровый способ», – рассказывает руководитель предприятия Любовь Гаевая.

Предстоящим летом в Белогорске появятся дополнительные цветники – у физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова и на перекрестке улиц Красноармейская–Ленина.

Цветники и клумбы города украсят тагетес, петунии, фриллитунии, ценирании, флоксы, циннии, бегонии, сальвия, виола. Для озеленения будут также использованы декоративные растения и газонная трава. Рассаду планируется высадить в конце мая. Однако, все зависит от погодных условий, отмечают специалисты, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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