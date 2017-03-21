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21 марта 2017, 20:25 0

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Анастасия Устимова и Жаккелина Орлова

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Анастасия Устимова и Жаккелина Орлова

Утром 22 марта в эфир «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Близко к сердцу». Гость студии – руководитель школы восточного танца «Адара» Анастасия Устимова. Тема программы – о благотворительном концерте «Весь мир – любовь!», который пройдёт 23 марта в 19:00 на сцене Grand Arena Ostrova.

Тема полуденного выпуска программы «Близко к сердцу» – «Страсти по приюту». В прямом эфире председатель общественной организации «Амурский областной союз женщин» Жаккелина Орлова и председатель социального приюта «Надежда» Александр Кайзер расскажут об открывшемся в районе пятой стройки Благовещенска приюта для бездомных.

Ведущие утреннего и дневного эфиров Эльвира Оверченко и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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