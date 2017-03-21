Подрядчик, ремонтировавший дорогу на трассе «Лена», не осилил 10-километровый участок

Фото: правительство Амурской области

Во время визита в Тамбовский район члены правительства Амурской области подняли вопрос ремонта дорог и строительства объектов автодорожной сети. Проблемным и требующим особого внимания участком глава региона назвал участок дороги по направлению Тында–Соловьевск–Невер. Подрядчик, который ранее взялся за ремонт, не справился с проектом реконструкции 10 километров дороги.

Вопрос о завершении строительства участка автодороги возник еще в 2016 году во время рабочей поездки Александра Козлова в северные районы области. На встречах с населением неоднократно звучали вопросы по некачественно выполненным работам на автодороге «Лена», ведущей в Тынду.

После чего губернатор области дал поручение министерству транспорта и строительства области проработать вопрос с федеральными структурами, ведущими строительство участков на этой автодороге, на предмет скорейшего завершения строительных работ и приведения участка трассы в нормативное состояние.

«Подрядная организация, которая ранее начинала строительство участка дороги, не справилась с проектом реконструкции участка трассы «Лена» с 155-го по 165-й километр, контракт с ней расторгнут. Сейчас проходят конкурсные процедуры по определению новой подрядной организации, которая завершит строительство», – рассказал директор Амурского филиала дирекции строительства дорог «Дальний Восток» Александр Вашкевич. Как заверил руководитель, завершение строительных работ планируется на конец года.

Также губернатор акцентировал внимание на обслуживание участка дороги «Лена» от села Невер до села Соловьёвск. Как рассказал руководитель ФКУ Упрадор «Лена» Александр Шестопалов, в нынешнем году на ремонт и содержание дороги «Лена» с нулевого по 268-й километр (до границы с Республикой Саха (Якутия) планируется направить порядка 598 миллионов рублей, с каждым годом размер средств значительно увеличивается. В 2015 году на ремонт и содержание было направлено 232 миллиона рублей.

Помимо этого Александр Козлов поинтересовался планами министерства транспорта и строительства области по ремонту дорог. «Согласно заключенному соглашению минтрансстроя области с ООО «Газпром трансгаз Томск» по ремонту автодорог входящих в транспортную схему доставки грузов магистрального газопровода «Сила Сибири», будет восстанавливаться автомобильное покрытие на дороге Тында–Восточный, Талдан–Соловьёвск. Проект рассчитан до 2020 года. В рамках поручений губернатора будет проработан вопрос приведения в нормативное состояние дороги Тында–Ларба, для дальнейшего открытия на данном участке автобусного маршрута», – рассказал руководитель Амурупрадора области Александр Селин.

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#областная власть #строительство #транспорт #Тында

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