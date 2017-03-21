В Приамурье во время планового отжига травы сгорело 50 сосен

Во вторник, 21 марта, близ села Новотроицкое Благовещенского района пожарные проводили плановый отжиг сухой травы. Но рядовое событие вызвало возмущение у некоторых жителей села – дело в том, что в пламени погибли более 50 сосен, которые сельчане высадили около 10 лет назад.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» житель Новотроицкого Сергей Матуйзо, отжиг проводился для предохранения населенных пунктов от возможных природных пожаров. Целью пожарных стала трава, находящаяся между улицей Свободной села и трассой областного значения Благовещенск – Свободный (Новотроицкое расположено на этой автотрассе – Прим. ред.).

В работах участвовали несколько пожарных, при них была одна пожарная машина, рассказывает мужчина. Траву подпалили с двух концов.

«Когда я это увидел, я подошел и сказал, что вдоль улицы Свободной стоят сосны, посаженные 10 лет назад, уже прижившиеся. Что нужно пламя отбивать оттуда, ведь деревья погибнут. Меня не послушали. В итоге спасти практически ничего не удалось. Сосны сгорели – 51 штука», – говорит Сергей Матуйзо.

В амурском управлении МЧС корреспонденту Амур.инфо сообщили, что в настоящее время по всей области проходят плановые контролируемые отжиги. Это необходимо для того, чтобы уберечь населенные пункты от весенних палов. По словам специалистов, сейчас проведению отжигов способствуют погодные условия – температура, мерзлая земля, отсутствие сухой погоды и ветра.

«Выжигать траву можно при скорости ветра до 10 метров в секунду. Несмотря на то, что управление ГО и ЧС предупреждало, что порывы ветра могут достигать 10-15 метров в секунду, реальная скорость ветра сегодня при проведении отжига в районе Новотроицкого составила 6-7 метров в секунду. Соответственно специалисты приступили к отжигу. Ведь если этого не сделать сейчас, то уже через неделю установится сухая погода, и отжиги проводить будет нельзя», – рассказали в амурском управлении МЧС.

Также в МЧС сообщили, что сегодняшний отжиг возле Новотроицкого был утвержден главой Благовещенского района. Кроме того, на месте помимо двух пожарных подразделений присутствовал глава села Новотроицкое.

«У нас ежегодно палы подходят к Новотроицкому, от пожаров страдают дома, люди. Поэтому мы стараемся предотвратить трагедии. Конечно, тому, кто высаживал сосны, жалко их. И пожарные не хотели, чтобы их затронул огонь. Но давайте будем правильно расставлять приоритеты. Выбирая между пострадавшими соснами и пострадавшими от огня жилыми домами, что вы выберете? Кроме того, если бы пожарные ринулись спасать сосны, то могли бы упустить огонь. И отжиг вышел бы из-под контроля. Ну и стоит заметить, что все-таки сосны не были полностью уничтожены огнем. Но если каким-то деревьям не удалось выжить, то мы обещаем потом высадить там новые сосны», – сказал руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Денис Долинин.

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