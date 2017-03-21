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21 марта 2017, 19:06 15

В Приамурье во время планового отжига травы сгорело 50 сосен

В Приамурье во время планового отжига травы сгорело 50 сосен

Во вторник, 21 марта, близ села Новотроицкое Благовещенского района пожарные проводили плановый отжиг сухой травы. Но рядовое событие вызвало возмущение у некоторых жителей села – дело в том, что в пламени погибли более 50 сосен, которые сельчане высадили около 10 лет назад.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» житель Новотроицкого Сергей Матуйзо, отжиг проводился для предохранения населенных пунктов от возможных природных пожаров. Целью пожарных стала трава, находящаяся между улицей Свободной села и трассой областного значения Благовещенск – Свободный (Новотроицкое расположено на этой автотрассе – Прим. ред.).

В работах участвовали несколько пожарных, при них была одна пожарная машина, рассказывает мужчина. Траву подпалили с двух концов.

«Когда я это увидел, я подошел и сказал, что вдоль улицы Свободной стоят сосны, посаженные 10 лет назад, уже прижившиеся. Что нужно пламя отбивать оттуда, ведь деревья погибнут. Меня не послушали. В итоге спасти практически ничего не удалось. Сосны сгорели – 51 штука», – говорит Сергей Матуйзо.

В амурском управлении МЧС корреспонденту Амур.инфо сообщили, что в настоящее время по всей области проходят плановые контролируемые отжиги. Это необходимо для того, чтобы уберечь населенные пункты от весенних палов. По словам специалистов, сейчас проведению отжигов способствуют погодные условия – температура, мерзлая земля, отсутствие сухой погоды и ветра.

«Выжигать траву можно при скорости ветра до 10 метров в секунду. Несмотря на то, что управление ГО и ЧС предупреждало, что порывы ветра могут достигать 10-15 метров в секунду, реальная скорость ветра сегодня при проведении отжига в районе Новотроицкого составила 6-7 метров в секунду. Соответственно специалисты приступили к отжигу. Ведь если этого не сделать сейчас, то уже через неделю установится сухая погода, и отжиги проводить будет нельзя», – рассказали в амурском управлении МЧС.

Также в МЧС сообщили, что сегодняшний отжиг возле Новотроицкого был утвержден главой Благовещенского района. Кроме того, на месте помимо двух пожарных подразделений присутствовал глава села Новотроицкое.

«У нас ежегодно палы подходят к Новотроицкому, от пожаров страдают дома, люди. Поэтому мы стараемся предотвратить трагедии. Конечно, тому, кто высаживал сосны, жалко их. И пожарные не хотели, чтобы их затронул огонь. Но давайте будем правильно расставлять приоритеты. Выбирая между пострадавшими соснами и пострадавшими от огня жилыми домами, что вы выберете? Кроме того, если бы пожарные ринулись спасать сосны, то могли бы упустить огонь. И отжиг вышел бы из-под контроля. Ну и стоит заметить, что все-таки сосны не были полностью уничтожены огнем. Но если каким-то деревьям не удалось выжить, то мы обещаем потом высадить там новые сосны», – сказал руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Денис Долинин.

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#МЧС #пожары #природа

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    5 часов назад

    МЧС рулит!

  • Илонна

    Илонна
    5 часов назад

    Да сожгли бы уже мчс все леса разом в АО для " предупреждения" пожаров, раз других способов предупреждения не изучили. Дышать вечно нечем из- за " плановых" поджогов. Интересно, содержание угарного газа в такое время хоть кто- то проверяет?...

  • ФИО

    ФИО
    5 часов назад

    варварство!!!

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    5 часов назад

    А сосны сгорели это не упустили огонь? Прокуратуру на них

  • Blg-boy

    Blg-boy
    4 часа назад

    хороший плановый отжиг !!!

  • bocce

    bocce
    4 часа назад

    Что-то пошло не так

  • V.M.

    V.M.
    4 часа назад

    Сосны выделяют до 7 тонн кислорода на 1 га. А ели до 6 тонн в год.

    Одно крупное дерево выделяет столько кислорода, сколько нужно

    1 человеку в сутки для дыхания.

    Посадите тополь и сосну. Через 10 лет тополь может отжить свое,

    и придется обновлять посадки, а сосна будет радовать столетия.

    Не будут больше эти сожженные 50 сосен радовать...

    Спасибо, МЧСники.

  • Энн

    Энн
    4 часа назад

    http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70498286/

    Методические рекомендации по проведению выжигания сухой травянистой растительности (утв. МЧС России 23 января 2014 г. N 2-4-87-1-19) (Согласованы Министерством природных ресурсов и экологии РФ от 26 декабря 2013 г. N 04-16-36/26487, Министерством регионального развития РФ от 26 ноября 2013 г. N 13455-ЛС/04/ГС, Министерством сельского хозяйства РФ от 16 октября 2013 г. N ПС-19-23/11652)

    20. Участок земли, на котором запланировано выжигание сухой травянистой растительности, делится на блоки. Площадь блока не должна превышать 0,5 га.

    21. Основными условиями проведения профилактических выжиганий являются:

    - наличие по всем сторонам каждого блока непрерывных противопожарных барьеров шириной не менее 2 метров;

    - участок для выжигания располагается на расстоянии не ближе 50 метров oт ближайшего объекта защиты (здания, сооружения, открытой установки, ограждений, забора и пр.) либо лиственного леса и или отдельно растущих лиственных деревьев, 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев;

    22. Профилактические выжигания запрещаются:

    - при наличии на земельном участке лесных насаждений;

    - при нахождении вблизи участка сжигания объектов защиты, торфяников, а также лесных насаждений из хвойных пород или с их участием не менее 20%, а также хвойных молодняков;

  • dronns

    dronns
    4 часа назад

    В том году они 200 дач сожгли сволочи!

  • Пальмочка

    Пальмочка
    3 часа назад

    А можно данную публикацию считать обращением в прокуратуру? Пусть надзорные органы проверят законность таких "профилактических" выжиганий.

  • Котков

    Котков
    3 часа назад

    3.1

  • ИТЛ

    ИТЛ
    2 часа назад

    Не повезло Новотроицкому с главой. От этого у них очень много бед.

  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    2 часа назад

    Сосенки еще могут отойти, если не зазеленеют весной - собрать сход граждан села и предложить "поджигателям" сделать новые посадки взамен сгоревших. Откажутся - прямой путь в прокуратуру природоохранную.

  • goha1973

    goha1973
    1 час назад

    С чем вас и поздравляем)))

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Вот если бы по закону.За каждую сосенку да по годику на нары.

    Только вот нет таких законов в этом государстве.

    Но они бы были действенные!!!

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