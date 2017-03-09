Олег Кожемяко вступился за задержанных подчиненных

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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил, что все важные решения в деле «Грин Агро Сахалин» принимались исключительно по согласованию с ним. Преследовалась ключевая цель — обеспечить продовольственную безопасность сахалинцев и курильчан, сообщает Sakhalin.info

Глава региона высоко оценил работу министра сельского хозяйства Михаила Кузьменко и его первого заместителя Тамары Муленковой, которые в предельно сжатые сроки смогли запустить ряд масштабных инвестиционных проектов. По словам губернатора, он лично контролировал работу ведомства, нацеленную, в частности, на реализацию инвестиционного проекта, имеющего большое экономическое и социальное значение, — создание масштабного производства в сфере молочного и мясного животноводства в рамках территории опережающего развития «Южная».

«Схема выделения финансовых средств получила необходимые согласования, — отметил Олег Кожемяко. — Все деньги были использованы только на установленные цели и возвращены в бюджет».

Как отметил губернатор, на протяжении длительного времени практически все государственные сельхозпредприятия области работали в убыток. Многомиллионные вливания из регионального бюджета не давали эффекта. Только совхоз «Южно-Сахалинский» в 2015 году показал выручку в размере около 140 миллионов рублей. При этом хозяйство получило на развитие 300 миллионов. Не лучше обстояли дела и в совхозе «Комсомолец». Предприятие выживало исключительно за счет господдержки.

В 2015 году в регионе началась реализация инвестиционного проекта компании «Грин Агро Сахалин». Он предусматривает создание двух крупных животноводческих комплексов с мощностями по переработке произведенного молока. Первый — на базе совхоза «Южно-Сахалинский» в 2016-2017 годах. Второй — в совхозе «Комсомолец», срок реализации — 2017-2018 годы. Новое предприятие рассчитано на 10 000 голов крупного рогатого скота, в том числе 3800 коров дойного стада. Ежегодная продукция — свыше 30 тысяч тонн молока и около 500 тонн мяса. Кроме того, реализация начинания принесет в бюджет области около 1,5 миллиардов рублей налоговых и неналоговых поступлений, позволит создать почти 500 новых рабочих мест.

Проект был представлен на Всероссийском экономическом форуме. По его итогам правительство региона заключило соглашение с инвестором. По согласованию с Сахалинской областной думой решено было увеличить уставной капитал совхоза «Южно-Сахалинский» (100 процентов акций принадлежат Сахалинской области) на сумму 2,263 миллиарда рублей. Это позволило региону принять участие в проекте.

Получив положительное заключение государственной экспертизы по проекту животноводческого комплекса, «Грин Агро Сахалин» в апреле 2016 года подала заявку на финансирование в «Корпорацию развития Сахалинской области». Следует отметить, что эта организация вкладывает средства в те или иные инвестиционные начинания исключительно под проценты на возвратной основе.

Чтобы не терять время, необходимые для продолжения работы деньги в размере 1,0378 миллиарда рублей компании предоставил в виде целевого займа совхоз «Южно-Сахалинский». Решение о его выдаче предварительно одобрило правительство региона. Процентная ставка — 0,5 процента годовых — установлена, исходя из ставки «Корпорации развития Сахалинской области» для проектов в молочном животноводстве. Средства займа, как и было заранее оговорено, направлялись на строительство животноводческого комплекса в селе Троицком, где будет также содержаться скот совхоза «Южно-Сахалинский», приобретение необходимой техники и оборудования.

Эти меры позволили «Грин Агро Сахалин» в 2016 году провести сезонные полевые работы в лучшие агротехнические сроки на площади 1600 гектаров, поднять зябь на площади 3012 гектаров, а также обеспечить кормами участвующие в проекте совхозы, предотвратить падеж скота в этих хозяйствах в зимний стойловый период. Итоги данной работы были одобрены в Сахалинской областной думе на заседании специально созданной рабочей группы.

В декабре 2016 года, после того, как «Корпорация развития Сахалинской области» одобрила заявку и открыла финансирование, средства целевого займа «Грин Агро Сахалин» были с процентами возвращены совхозу «Южно-Сахалинский». В настоящее время компания компенсирует и упущенную выгоду, которая, по версии следствия, могла возникнуть из-за выдачи займа под низкий процент.

Инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса в селе Троицком успешно реализуется. Открытие его запланировано на 2017 год.

В результате профессиональных действий руководства регионального министерства сельского хозяйства Сахалинская область сделала значительный шаг вперед в решении ключевых задач по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности сахалинцев и курильчан. При этом, как еще раз подчеркнули в региональном правительстве, средства целевых займов были возвращены с процентами. То есть говорить об ущербе, нанесенном бюджету, не приходится. Столь же очевидно, что по итогам всех мероприятий органам исполнительной власти удалось ликвидировать еще одну черную дыру в отрасли, в которую год за годом без следа проваливались миллионы государственных рублей. Это один из важнейших результатов работы руководства министерства сельского хозяйства.

«Если бы не предоставленный заем, реализация важного для всего региона проекта была бы отодвинута, как минимум, на год, — сказал Олег Кожемяко. — Считаю, что никакого ущерба бюджету действия руководства областного министерства сельского хозяйства не нанесли. Напротив, позволили избежать неизбежных потерь из-за затягивания проекта. Давно лично знаю Кузьменко и Муленкову. Они — профессионалы высочайшего уровня, преданные делу. Много лет работали вместе, и я не раз убеждался в их честности и порядочности. Убежден, что они никогда не позволили бы себе ничего противозаконного в целях личной выгоды».

По информации УФСБ по Сахалинской области, 20 марта следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК России «Превышение должностных полномочий» министру сельского хозяйства Сахалинской области Михаилу Кузьменко и его первому заместителю Тамаре Муленковой.

Ранее в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области, территориальным органом безопасности возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России в отношении министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елены Гах и иных лиц.

По мнению следствия, в начале 2016 года Елены Гах, превышая свои должностные полномочия, осуществила под видом целевых займов передачу выделенных на инвестирование государственного сельскохозяйственного объекта бюджетных средств частному коммерческому предприятию.

Так, из 2,263 миллиардов рублей, выделенных правительством Сахалинской области на строительство животноводческого комплекса АО «Совхоз Южно-Сахалинский», 1,037 млрд рублей были неправомерно перечислены ООО «Грин Агро-Сахалин» в виде займов на максимально выгодных условиях — под 0,5% годовых сроком на 15 лет с отсрочкой первого платежа на 5 лет.

Расследование уголовного дела направлено на установление причастности Е. Гах, М. Кузьменко и Т. Муленковой к организации преступной схемы по выводу бюджетных средств в интересах коммерческой структуры.

Предполагается, что в результате противоправных действий должностных лиц какие-либо мероприятия по развитию государственного сельскохозяйственного предприятия не были реализованы, фактически бюджетные средства направлены на финансирование бизнеса частной компании.

В настоящее время Михаил Кузьменко и Тамара Муленкова задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы.

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#Дальний Восток #сельское хозяйство

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