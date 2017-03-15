В Белогорске солдата-контрактника избили до смерти

В Белогорске произошла трагедия – погиб контрактник из Омска. Как пишет «ТВС-медиа», сообщения о том, что в амурском городе до смерти избили солдата, начали рассылать абоненты мессенджеров.

Очевидцы рассказывают, что вечером 19 марта парень 1995 года рождения отдыхал в компании товарищей в одном из городских кафе. Между людьми возник конфликт, который перерос в драку. На следующий день парень – солдат-контрактник из Омска – скончался. Его тело обнаружили в съёмной квартире.

Военные проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все причины произошедшего.

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#Белогорск #закон

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