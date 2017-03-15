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Сегодня, 17:24 3

В Белогорске солдата-контрактника избили до смерти

В Белогорске произошла трагедия – погиб контрактник из Омска. Как пишет «ТВС-медиа», сообщения о том, что в амурском городе до смерти избили солдата, начали рассылать абоненты мессенджеров.

Очевидцы рассказывают, что вечером 19 марта парень 1995 года рождения отдыхал в компании товарищей в одном из городских кафе. Между людьми возник конфликт, который перерос в драку. На следующий день парень – солдат-контрактник из Омска – скончался. Его тело обнаружили в съёмной квартире.

Военные проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все причины произошедшего.

Просмотров всего: 1561

#Белогорск #закон

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Комментарии
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  • Громова

    Громова
    1 час назад

    Откуда инфа,что именно из-за драки,АИ?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ну не на учениях же.

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    31 минута назад

    Не Берег ли шашлычка это "кафе". Там легко могли и в морду дать, быдлосортное кафе.

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