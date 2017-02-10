«Альфа-канал» готовит сказочную страну Нарнию к началу телевизионно-языковой смены

На турбазе «Мухинка» полным ходом идет подготовка к телевизионно-языковой смене «Академия "Альфы"», которая начнется 23 марта. Сейчас «Альфа-канал» воссоздает страну Нарнию – декорирует зал, где будут проходить основные мероприятия. Сегодня обычное помещение постепенно превращается в волшебный лес, в котором живут сказочные герои.

«Мы сегодня-завтра завершим оформление. В виде сказочного леса будет декорирован зал, будут оборудованы классы, там мы установим телевизоры и проекторы. Также сейчас мы начали устанавливать мобильную телевизионную студию, где участники смены будут записывать программы», – рассказала гендиректор «Альфа-канала» Елена Морева.

Смена «Академия "Альфы"», тематикой которой станет сказочный мир Нарнии, пройдет с 23 по 30 марта. На ней школьники от 6 до 16 лет встретятся с опытными журналистами «Альфа-канала», совместно снимут свои версии популярных программ «Альфа-новости», «Инструкция по применению», «Мастер вкуса», «Простые вопросы».

Школьники будут не только авторами сюжетов и программ, но и попробуют себя в качестве ведущих, операторов. Опытные телевизионщики расскажут и покажут, как готовить студию к работе, дадут поработать с телевизионным оборудованием.

Одновременно ребята смогут улучшить знания разговорного английского в игровой форме. Поможет им в этом носитель языка. Детям предстоит окунуться в сказочный мир Нарнии, встретиться с ее главными героями. Их ждут лев Аслан, фавн Тумнус, Снежная королева.

Справки по телефонам: (4162) 204-204, 8-9145-500-130.

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