Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров сфотографировался в образе боевика ИГИЛ

Фото: news.vse42.ru

Основатель российской соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров поверг в изумление интернет-пользователей публикацией своего нового фото. 32-летний мультимиллионер предстал в образе террориста ИГИЛ (организации, запрещённой в РФ), передаёт VSE42.Ru.

Снимок, на котором Дуров запечатлён с поднятым указательным пальцем вверх, с густой бородой, с предметом в руках, напоминающим оружие, а также с арабскими символами, появился на личной странице Павла в соцсети «ВКонтакте» сегодня в половине первого ночи по московскому времени.

Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Пользователи довольно бурно отреагировали на изображение, забросав публикацию множеством комментариев (всего за несколько часов их набралось более 5 тысяч). Кое-кто пошутил, что основатель популярной соцсети решил податься к боевикам. Большинство подписчиков Дурова высказали мнение, что провокационное фото – не более чем пустая забава скучающего миллионера.

При этом Павел никак не прокомментировал свою публикацию.

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#интернет

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