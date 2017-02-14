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Власти назвали даты проведения «последних звонков» и выпускных в благовещенских школах

Власти назвали даты проведения «последних звонков» и выпускных в благовещенских школах

Во вторник, 21 марта, состоялось планерное совещание под руководством мэра Благовещенска Валентины Калиты. На нем озвучили даты проведения в городских школах «последних звонков» и выпускных вечеров.

Как рассказала начальник управления образования Элина Поцелуева, «последние звонки» в школах Благовещенска прозвучат 25 мая, а выпускные вечера состоятся 24 июня.

Кроме того, на совещании речь шла о начале досрочного этапа сдачи ЕГЭ. Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, он стартует уже 23 марта и продлится до 14 апреля. Число выпускников, которые будут сдавать экзамены досрочно, выросло по сравнению с прошлым годом с 29 до 151 человека.

Основной этап сдачи ЕГЭ для 1 348 выпускников пройдет с 29 мая по 1 июля, а дополнительный этап – с 5 по 16 сентября.

Окончание учебного года для 1-4-х, 9-х и 11-х классов запланировано на 25 мая. У 5-8-х и 10-х классов занятия закончатся 30 мая.

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#городская власть #праздники #школа

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