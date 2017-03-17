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Амурчан предупреждают об усилении ветра

Амурчан предупреждают об усилении ветра
Фото: www.vesti.ru

В Амурской области и в Благовещенске в частности 22 марта усилится ветер. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска со ссылкой на Амурский гидрометцентр. Ветер будет дуть с севера и северо-запада с порывами до 14 метров в секунду.

В связи с этим специалисты напоминают, что в этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, получения ушибов и травм населением.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в Единую службу спасения по телефону 112. Номер старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГО и ЧС Благовещенска 518-112.

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#погода

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