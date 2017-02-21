На дне марсианского озера разглядели статую воина в шлеме (видео)

Фото: 1obl.ru

На снимках поверхности Красной планеты, переданных на Землю марсоходом Curiosity, можно разглядеть объект, внешне напоминающий человеческую фигуру. Сходство обнаружил пользователь Paranormal Crucible, опубликовавший видеоролик с изображением загадочного предмета на своем канале в YouTube, сообщает ИА Regnum.

Валун необычной формы находится на дне марсианского озера Гиллеспи, возраст которого оценивается в 3,7 миллиарда лет. По сравнению с окружающими объектами «статуя» имеет более тёмный оттенок.

По мнению уфолога, объект является изваянием, изображающим древнего марсианского жителя. Пользователь разглядел на фигуре длинное одеяние, а на «голове» – высокий шлем.

Автор ролика выполнил также художественную обработку снимков, сделав статую похожей на римского патриция, одетого в длинную тогу. Как утверждает Paranormal Crucible, это далеко не единственный загадочный артефакт в окрестностях озера Гиллеспи. Подробнее о своих находках он пообещал рассказать в ближайшее время.

Осенью прошлого года один из интернет-пользователей опубликовал ролик, в котором сопоставил снимки одного из объектов Красной планеты с формой японских гробниц кофун, очертания которых напоминают форму замочной скважины. Сотрудники NASA поспешили развеять эту фантазию, пояснив, что необычное возвышение – не более чем обычный холм.

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