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Амурские сельхозпредприятия, не обеспечившие достойную зарплату сотрудникам, лишатся субсидий

Амурские сельхозпредприятия, не обеспечившие достойную зарплату сотрудникам, лишатся субсидий
Фото: kemoblast.ru

На господдержку в виде субсидий смогут рассчитывать только те сельхозпредприятия Амурской области, которые сумеют обеспечить достойную зарплату своим сотрудникам. Об этом рассказал глава региона Александр Козлов.

«Если вы получаете меры государственной поддержки, то обязаны обеспечить достойную зарплату для людей. Мы продолжим следить за ситуацией с заработными платами в сфере АПК», – цитирует Козлова пресс-служба областного правительства.

Зампред амурского правительства Владислав Бакуменко сообщил, что в предоставлении субсидий предприятиям будут исходить из уровня минимальной заработной платы на них. Причем определенный минимальный уровень зарплаты будет разниться в зависимости от территорий. Скорее всего, область условно разобьют на южную, центральную и северную зоны. Будут учтены и другие нюансы.

В этом году, как и ранее, на приоритетную поддержку из областного бюджета смогут рассчитывать животноводческие хозяйства. Это связано с тем, что данная отрасль имеет сравнительно невысокую рентабельность. Аналогично будут выстроены приоритеты и в части распределения грантов.

Просмотров всего: 389

#губернатор #сельское хозяйство #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    2 часа назад

    Отличное решение губернатора. Пока не будет достойных зарплат в этой отрасли она будет не востребована

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    А сколько в цифрах составляет достойная зарплата?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Гы...

    У них нет денег на зарплату, а им ещё и в субсидиях отказывают!

    Гениальное решение проблемы!

    Халва едру!

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Евгений Шувалов

    Отличное решение губернатора. Пока не будет достойных зарплат в этой отрасли она будет не востребована



    Плакал.

    Экономист 80 лвл.

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    2 часа назад

    Oldlord

    Гы...

    У них нет денег на зарплату, а им ещё и в субсидиях отказывают!

    Гениальное решение проблемы!

    Халва едру!



    Субсидия оказывается в помощь предприятию. Я так понимаю, что предприятию, которое не может обеспечить хорошими зарплатами работников не стоит помогать. Если предприятие не будет экономить на работниках,то государство им поможет.

    Перестаньте совать свой нос куда не поподя, ваша оппозиционная пропаганда уже у всех в глотках сидит. Загадили форум своей политикой превратив его не понять во что. Настолько очумели, что осуждаете поднятие зарплат. Совсем уже дошли до предела, фанатики

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Евгений Шувалов

    Oldlord

    Гы...

    У них нет денег на зарплату, а им ещё и в субсидиях отказывают!

    Гениальное решение проблемы!

    Халва едру!



    Субсидия оказывается в помощь предприятию. Я так понимаю, что предприятию, которое не может обеспечить хорошими зарплатами работников не стоит помогать. Если предприятие не будет экономить на работниках- государство им поможет.

    Перестаньте совать свой нос куда не поподя, ваша оппозиционная пропаганда уже у всех в глотках сидит. Загадили форум своей политикой превратив его не понять во что. Настолько очумели, что осуждаете поднятие зарплат. Совсем уже дошли до предела, фанатики



    Это форумчане называется вообщето

    это вы сюда прискакали бодрячата

    ....

    Субсидии - бездонная бочка, как показала практика в Амурке.

    Одни коровы австраллийские чего стоят

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Зарплата достойная - раньшы значило: берём хоть студента, платим копейки, в серую.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Схема сразу такая:

    берут оформляют 10 человек официально + 20 без оформления.

    По отчетам у 10 зарплата огого, по факту она на 30 человек делится.

    Фигня кароче

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    mikey007

    Схема сразу такая:

    берут оформляют 10 человек официально + 20 без оформления.

    По отчетам у 10 зарплата огого, по факту она на 30 человек делится.

    Фигня кароче



    Тебе Альбинка виднее по схемам...

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Сказал а, говори б. Господин Козлов я хотела бы узнать как предприятия АПК, который изначально у вас субсидируется должны обеспечить достойную зарплату, их то зальет, то засушить, то снегом завалит, да мало ли, регион то какой. И я давно хочу знать, "вот из"- достойная зарплата, 20, 50, а может тысяч 100?

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