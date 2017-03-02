Амурские сельхозпредприятия, не обеспечившие достойную зарплату сотрудникам, лишатся субсидий

Фото: kemoblast.ru

На господдержку в виде субсидий смогут рассчитывать только те сельхозпредприятия Амурской области, которые сумеют обеспечить достойную зарплату своим сотрудникам. Об этом рассказал глава региона Александр Козлов.

«Если вы получаете меры государственной поддержки, то обязаны обеспечить достойную зарплату для людей. Мы продолжим следить за ситуацией с заработными платами в сфере АПК», – цитирует Козлова пресс-служба областного правительства.

Зампред амурского правительства Владислав Бакуменко сообщил, что в предоставлении субсидий предприятиям будут исходить из уровня минимальной заработной платы на них. Причем определенный минимальный уровень зарплаты будет разниться в зависимости от территорий. Скорее всего, область условно разобьют на южную, центральную и северную зоны. Будут учтены и другие нюансы.

В этом году, как и ранее, на приоритетную поддержку из областного бюджета смогут рассчитывать животноводческие хозяйства. Это связано с тем, что данная отрасль имеет сравнительно невысокую рентабельность. Аналогично будут выстроены приоритеты и в части распределения грантов.

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