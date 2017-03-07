Амурское правительство решает медицинские проблемы в Тындинском районе

В северных районах Приамурья начало работу «открытое правительство». 21 марта губернатор региона вместе с членами областного правительства рассмотрел вопросы здравоохранения, ЖКХ, образования и дорожного ремонта в Тындинском районе. Одними из первых были рассмотрены вопросы сферы здравоохранения.

«Зачастую проблемы возникают за сотни километров от места, где их решают. И ваша задача на сегодня – в этих рабочих поездках погрузиться в эти проблемы. Сделать своего рода срез всей проблематике на местах, чтобы добиться комплексного решения», – сказал губернатор области Александр Козлов.

Как рассказал министр здравоохранения области Николай Тезиков, выполнен ряд поручений ранее данных руководителем области по косметическому ремонту ряда фельдшерско-акушерских пунктов, укомплектованием кадрами лечебных учреждений.

Главврач Тындинской больницы пояснил, что в настоящее время стоит вопрос по ремонту ФАПов и врачебной амбулатории, переданной 1 марта этого года на баланс региона РЖД. К их числу относятся медицинские организации в селах Муртыгит, Лобча, Маревый и Дипкун.

Александр Козлов отметил высокую степень укомплектованности кадрами медицинских организаций района. Но имеются проблемы в сфере здравоохранения, связанные с удаленностью населенных пунктов от медучреждений с узкими специалистами.

«За счет того, что на территории Тындинского района работает большое число сезонных рабочих, ведутся большие стройки, такие как магистральный газопровод "Сила Сибири, работают прииски, больницы не всегда справляются с наплывом пациентов. Помимо этого свой отпечаток накладывает и удаленность населенных пунктов, в связи с чем амурчанам приходится тратить большое количество времени на посещение больниц. Исходя из чего, необходимо принимать неординарные решения», – сказал Александр Козлов.

По всем возникшим вопросам им были даны поручения выработать модель решения. Их озвучат на итоговом совещании с членами правительства и жителями района в конце дня, сообщает областное правительство.

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