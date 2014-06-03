Потолок в благовещенской квартире мог рухнуть из-за самовольной перепланировки

Потолок в доме № 69 на улице Красноармейской в Благовещенске, по предварительной версии, рухнул из-за самовольной перепланировки в квартире. Хозяйка жилья эту информацию опровергает. С журналистами встретился министр ЖКХ Сергей Гордеев. Он рассказал, что на месте обрушения работала вневедомственная комиссия.

Комиссия выяснила, что ещё до ремонта крыши, который был в 2015 году, жильцы самостоятельно убрали в помещении стену, печь, что и могло послужить причиной аварии. Неисправность крыши над квартирой в ходе капитального ремонта рабочие не обнаружили, иначе перекрытие бы заменили, что было в некоторых квартирах, добавил министр. Расследование продолжается. Какие принять меры, городская администрация ещё решает.

«Был осмотр межведомственной комиссией. По предварительным результатам, в этом помещении зафиксирован случай самовольного изменения планировки. Была убрана перегородка, стена, делившая помещение на две части. Также была убрана печь. Всё это было не оформлено должным образом, без проведения соответствующих расчётов на возможность этого», – комментирует министр строительства и ЖКХ Сергей Гордеев.

По его словам, проводится дополнительный осмотр, по результатам которого будет выдано предписание. Свои мероприятия проводит и городская администрация. Если причиной инцидента будет признана незаконная перепланировка, ущерб ляжет на собственника, отметил министр.

Хозяйка квартиры Людмила Гершевич, в свою очередь, говорит, что перепланировку не делала. Около сорока лет назад в этой комнате действительно была деревянная перегородка. У соседей она стоит до сих пор. Однако в кадастровом плане квартиры её нет, отметила женщина. Чтобы разобраться в ситуации, она наняла собственную комиссию.

«Таких масштабов запыления я не предполагала. А грязь по всей квартире. Как от ударной волны, всё в этой саже. И она не отстирывается практически. Слова богу, что все живы. Проблемы в квартире были раньше, но опасений, что такое может случиться, не было. Теперь всю квартиру надо перебеливать, перекрашивать, и урон имуществу нанесён приличный», – говорит владелица.

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#ЖКХ #строительство

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