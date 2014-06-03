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Потолок в благовещенской квартире мог рухнуть из-за самовольной перепланировки

Потолок в благовещенской квартире мог рухнуть из-за самовольной перепланировки

Потолок в доме № 69 на улице Красноармейской в Благовещенске, по предварительной версии, рухнул из-за самовольной перепланировки в квартире. Хозяйка жилья эту информацию опровергает. С журналистами встретился министр ЖКХ Сергей Гордеев. Он рассказал, что на месте обрушения работала вневедомственная комиссия.

Комиссия выяснила, что ещё до ремонта крыши, который был в 2015 году, жильцы самостоятельно убрали в помещении стену, печь, что и могло послужить причиной аварии. Неисправность крыши над квартирой в ходе капитального ремонта рабочие не обнаружили, иначе перекрытие бы заменили, что было в некоторых квартирах, добавил министр. Расследование продолжается. Какие принять меры, городская администрация ещё решает.

«Был осмотр межведомственной комиссией. По предварительным результатам, в этом помещении зафиксирован случай самовольного изменения планировки. Была убрана перегородка, стена, делившая помещение на две части. Также была убрана печь. Всё это было не оформлено должным образом, без проведения соответствующих расчётов на возможность этого», – комментирует министр строительства и ЖКХ Сергей Гордеев.

По его словам, проводится дополнительный осмотр, по результатам которого будет выдано предписание. Свои мероприятия проводит и городская администрация. Если причиной инцидента будет признана незаконная перепланировка, ущерб ляжет на собственника, отметил министр.

Хозяйка квартиры Людмила Гершевич, в свою очередь, говорит, что перепланировку не делала. Около сорока лет назад в этой комнате действительно была деревянная перегородка. У соседей она стоит до сих пор. Однако в кадастровом плане квартиры её нет, отметила женщина. Чтобы разобраться в ситуации, она наняла собственную комиссию.

«Таких масштабов запыления я не предполагала. А грязь по всей квартире. Как от ударной волны, всё в этой саже. И она не отстирывается практически. Слова богу, что все живы. Проблемы в квартире были раньше, но опасений, что такое может случиться, не было. Теперь всю квартиру надо перебеливать, перекрашивать, и урон имуществу нанесён приличный», – говорит владелица.

Просмотров всего: 1356

#ЖКХ #строительство

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Ежык

    Ежык
    2 часа назад

    Все равно все будут фонд продолжать хаять...лишь бы - лишь бы...ведь фонд как красная тряпка быку для людей...

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    из-за убранной некапитальной деревянной перегородки потолок не обрушится. нашли зацепку для отмазки.

  • full

    full
    2 часа назад

    Ежык

    Все равно все будут фонд продолжать хаять...лишь бы - лишь бы...ведь фонд как красная тряпка быку для людей...



    Группа лиц по предварительному сговору незаконно отнимает деньги у людей. Тут не хаять, тут сажать впору.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    nerro

    из-за убранной некапитальной деревянной перегородки потолок не обрушится. нашли зацепку для отмазки.



    Также была убрана печь и прялка.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    Неисправность крыши над квартирой в ходе капитального ремонта рабочие не обнаружили, иначе перекрытие бы заменили, что было в некоторых квартирах, добавил министр.



    Так о том и речь, что не заметили. А кто должен был заметить? Или после капремонта в крышу снаряд прилетел?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Короче сейчас получится что жильцы сами сломали потолок, еще и штраф выпишут за незаконную перепланировку 40 лет назад. Если бы независимый аудит капнет в деятельности этого фонда - сядет очень много руководителей разных ведомств, но пока у них есть крыша в правительстве эта шарага будет "работать".

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Думаю хозяйка лет десять судиться будет и экспертиз проведут штук писят. Этож Россия

  • холостяк

    холостяк
    56 минут назад

    Нормальный кап ремонт Неисправность крыши над квартирой в ходе капитального ремонта рабочие не обнаружили, иначе перекрытие бы заменили, что было в некоторых квартирах, добавил министр

    Значит гнилой потолок по капитальному ремонту ремонтируют там где попросили?

  • домовенок

    домовенок
    32 минуты назад

    Присоединяюсь к мнению холостяка и добавлю, что хозяйка квартиры вполне могла въехать в уже перепланированную квартиру и не знать об этом, т.к. в те времена не было тех условий с получением разрешений.

    Скорее всего, сейчас всеми правдами и неправдами постараются перевести стрелки на хозяев квартиры, но, судя по всему, женщина не даст себя облапошить, так что, удачи ей....

  • nerro

    nerro
    31 минута назад

    Victrix

    nerro

    из-за убранной некапитальной деревянной перегородки потолок не обрушится. нашли зацепку для отмазки.



    Также была убрана печь и прялка.



    точно из-за прялки потолок рухнул. потому что печка не является опорой для потолка.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 минут назад



    «Был осмотр межведомственной комиссией. По предварительным результатам, в этом помещении зафиксирован случай самовольного изменения планировки. Была убрана перегородка, стена, делившая помещение на две части. Также была убрана печь. Всё это было не оформлено должным образом, без проведения соответствующих расчётов на возможность этого», – комментирует министр строительства и ЖКХ Сергей Гордеев.



    Эту ЧУШЬ несёт министр строительства и ЖКХ?.. У них что ПЕЧНОЕ отопление было, или водяное? КОГДА было заведено отопление, и каким образом наличие печи сказывается на несущей способности потолка? Перегородка КАКОЕ отношение имеет к балкам на потолке?.. Я бы ещё подумал, что она могла служить диафрагмой жёсткости, но тогда бы не потолок рухнул, а дом сложился, и это значит КАКИМ образом они производят освидетельствование?!

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