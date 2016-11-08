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Сегодня, 15:33 8

В благовещенском роддоме сменилось руководство

В благовещенском роддоме сменилось руководство

В Благовещенском городском роддоме произошли кадровые перестановки. Максим Борзунов, занимавший должность главврача, в начале февраля написал заявление об увольнении. Сейчас его обязанности исполняет Наталья Кривощекова.

Максим Николаевич Борзунов проработал в городском роддоме больше 6 лет. Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в областном минздраве, полтора месяца назад он покинул должность главврача. Исполняющей обязанности назначили врача высшей квалификационной категории Наталью Анатольевну Кривощекову, которая до этого работала гинекологом в этом роддоме.

Сейчас Максим Борзунов работает акушером-гинекологом в гинекологическом отделении Амурской областной клинической больницы. «Я начинал в этом отделении, проработал там больше 10 лет. Потом ушел из областной больницы в городской роддом. Теперь вернулся обратно», – сказал Максим Борзунов.

Просмотров всего: 2056

#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    А Тезиков когда уволится по собственному?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Оперативная новость.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Одисей

    А Тезиков когда уволится по собственному?



    Когда ты, Труш, перестанешь флудоботами отвечать, показывая наигранное общественное недовольство

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Одисей, внимание не обращайте.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад



    В Благовещенском городском роддоме произошли кадровые перестановки



    От перестановки мест .... сумма не меняется такто

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    ОдисейА Тезиков когда уволится по собственному?


    Совсем скоро.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 минуты назад

    хрен редьки не слаще. я помню Наталью Анатольевну. и она меня не забыла...

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 минуты назад

    хрен редьки не слаще. я помню Наталью Анатольевну. и она меня не забыла...

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