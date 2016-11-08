В благовещенском роддоме сменилось руководство

В Благовещенском городском роддоме произошли кадровые перестановки. Максим Борзунов, занимавший должность главврача, в начале февраля написал заявление об увольнении. Сейчас его обязанности исполняет Наталья Кривощекова.

Максим Николаевич Борзунов проработал в городском роддоме больше 6 лет. Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в областном минздраве, полтора месяца назад он покинул должность главврача. Исполняющей обязанности назначили врача высшей квалификационной категории Наталью Анатольевну Кривощекову, которая до этого работала гинекологом в этом роддоме.

Сейчас Максим Борзунов работает акушером-гинекологом в гинекологическом отделении Амурской областной клинической больницы. «Я начинал в этом отделении, проработал там больше 10 лет. Потом ушел из областной больницы в городской роддом. Теперь вернулся обратно», – сказал Максим Борзунов.

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#жизнь #здоровье

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