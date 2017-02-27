В Приамурье собирают деньги на лечение годовалого ребенка

Жителей Амурской области просят помочь собрать средства на лечение годовалого Вячеслава Сараева. Ребенок появился на свет в перинатальном центре Благовещенска, роды оказались тяжелыми. Теперь ему предстоят длительные курсы реабилитации.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать мальчика Галина, семья Сараевых – из поселка Серышево. Вячеслав – второй ребенок в семье, у него есть старшая сестра Алина, которой сейчас 7 лет.

«Никаких осложнений за всю беременность не было. 5 марта 2016 года мы поступили в перинатальный центр с двойным нетугим обжатием пуповины вокруг шейки ребенка. Во время родов пуповина замоталась на третий раз. Итог – тяжелая гипоксия и поражение головного мозга. Было тяжелое кислородное голодание. Три недели мы провели в реанимации», – рассказывает Галина Сараева.

Мальчику поставили диагнозы: органическое поражение ЦНС, спастический тетрапарез и симптоматическая эпилепсия. Врачи сказали родителям: готовьтесь, будут постоянные реабилитации. В июне 2016 года семья ездила в центр «Здоровое детство» в Екатеринбурге. На тот момент у Вячеслава была эпилепсия, которую купировали. Также амурчане были в Чите у мануального терапевта, лечились в Китае. С декабря семья регулярно ездит в Екатеринбург на реабилитацию.

Сейчас Слава находится на втором курсе реабилитации. Он научился владеть ножками, а ручки, говорит Галина, пока идут тяжеловато. Летом ребенка ожидает третий курс реабилитации. Для прохождения курса требуется 225 000 рублей. Семья объявила сбор денег до 5 июня.

«Средства наши уже иссякли, поездки все недешевые, обходятся как минимум в 200 тысяч рублей», – отмечает Галина.

Реквизиты для сбора средств:

Карты Сбербанка: 4276 8030 2183 7386; 4276 8030 1665 8490.

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