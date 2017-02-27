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В Приамурье собирают деньги на лечение годовалого ребенка

В Приамурье собирают деньги на лечение годовалого ребенка

Жителей Амурской области просят помочь собрать средства на лечение годовалого Вячеслава Сараева. Ребенок появился на свет в перинатальном центре Благовещенска, роды оказались тяжелыми. Теперь ему предстоят длительные курсы реабилитации.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать мальчика Галина, семья Сараевых – из поселка Серышево. Вячеслав – второй ребенок в семье, у него есть старшая сестра Алина, которой сейчас 7 лет.

«Никаких осложнений за всю беременность не было. 5 марта 2016 года мы поступили в перинатальный центр с двойным нетугим обжатием пуповины вокруг шейки ребенка. Во время родов пуповина замоталась на третий раз. Итог – тяжелая гипоксия и поражение головного мозга. Было тяжелое кислородное голодание. Три недели мы провели в реанимации», – рассказывает Галина Сараева.

Мальчику поставили диагнозы: органическое поражение ЦНС, спастический тетрапарез и симптоматическая эпилепсия. Врачи сказали родителям: готовьтесь, будут постоянные реабилитации. В июне 2016 года семья ездила в центр «Здоровое детство» в Екатеринбурге. На тот момент у Вячеслава была эпилепсия, которую купировали. Также амурчане были в Чите у мануального терапевта, лечились в Китае. С декабря семья регулярно ездит в Екатеринбург на реабилитацию.

Сейчас Слава находится на втором курсе реабилитации. Он научился владеть ножками, а ручки, говорит Галина, пока идут тяжеловато. Летом ребенка ожидает третий курс реабилитации. Для прохождения курса требуется 225 000 рублей. Семья объявила сбор денег до 5 июня.

«Средства наши уже иссякли, поездки все недешевые, обходятся как минимум в 200 тысяч рублей», – отмечает Галина.

Реквизиты для сбора средств:

Карты Сбербанка: 4276 8030 2183 7386; 4276 8030 1665 8490.

Просмотров всего: 934

#жизнь

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Комментарии
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  • Nutka

    Nutka
    2 часа назад

    ну когда???когда уже эти криворукие научаться кесарить рожениц именно тогда когда есть необходимость??????????? Терпения и сил маленькому и его маме. Нужно вменять %к зарплате за успешные роды. может хотя бы после этого начнут к роженицам относиться достойно.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    А стоит вообще мучить вот таких "детей" такой жизнью? Может честнее и правильнее будет не издеваться над теми, кому с рождения ставят подобный букет заболеваний. И не нужно соплей и воя, нормальными такие уже НЕ будут.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Клаус Хайда

    А стоит вообще мучить вот таких "детей" такой жизнью? Может честнее и правильнее будет не издеваться над теми, кому с рождения ставят подобный букет заболеваний. И не нужно соплей и воя, нормальными такие уже НЕ будут.



    Идеи фашизма продвигаете. Тогда нужно идти еще дальше "исключить" инвалидов, пенсионеров, алкоголиков, наркоманов, бомжей и прочих неугодных элементов, сюда же добавить преступников. Экономически это очень и очень выгодно. Как вам такая идейка. Но помните: "Если звезды зажигают, значит - это кому-нибудь нужно?" В Китае в свое время воробьев перебили и к чему это привело?! Только сначала посмотрите на себя любимого, а вдруг вы под чью то схему не подходите, так сказать, рылом не вышли и все тогда в утиль.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Зачем перекручивать? Какое будущее таких людей? Никакого.как и их родителей.

  • Lassie

    Lassie
    1 час назад

    Коробка с карандашамиЗачем перекручивать? Какое будущее таких людей? Никакого.как и их родителей.


    И? Что предлагаете? Смотреть и ничего не делать? Пусть и дальше мучается ребенок? А если, не дай бог,конечно, вы в аварию попадете и будете как Караченцов, ваши близкие тоже с вами мучаться не захотят? Подушку на лицо?

  • Галина Сараева

    Галина Сараева
    33 минуты назад

    Мобильный банк подключен к номерам

    89143827591 Галина Владимировна Сараева

    89145746112 Роман Александрович Сараев

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    11 минут назад

    Lassie
    Коробка с карандашамиЗачем перекручивать? Какое будущее таких людей? Никакого.как и их родителей.


    И? Что предлагаете? Смотреть и ничего не делать? Пусть и дальше мучается ребенок? А если, не дай бог,конечно, вы в аварию попадете и будете как Караченцов, ваши близкие тоже с вами мучаться не захотят? Подушку на лицо?


    Для меня это будет лучше, да и для них тоже.

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