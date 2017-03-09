Forbes назвал имена богатейших россиян

Фото: Forex Investor

Американский журнал Forbes составил рейтинг мировых миллиардеров, в который вошло около сотни граждан России. В список попали 96 наших соотечественников – это на 12 % больше, чем в 2016 году. Такой рост эксперты связывают со стабилизацией экономики РФ, передаёт Life.ru.

В рейтинге самых богатых россиян первую строчку по-прежнему занимает совладелей «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (годом ранее он также был лидером этого списка). В мировом рейтинге Михельсон занимает 46-е место. Второе место в российском рейтинге – у Алексея Мордашова («Северсталь»), третье – у Михаила Лисина (НЛМК).

В список также попали Геннадий Тимченко, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Виктор Вексельберг.

Помимо тех, кто вошёл в первую десятку, Forbes также отметил трёх российских бизнесменов, появившихся в рейтинге издания. Это Роман Троценко, который контролирует 50 % холдинга «Новапорт» (1,6 миллиарда долларов), основной акционер «Группы ПИК» Сергей Гордеев (1,5 миллиарда) и Александр Клячин, основатель и владелец сети Azimut Hotels и владелец отеля «Метрополь» (1,3 миллиарда долларов).

Богатейшим же человеком планеты на сегодняшний день является основатель Microsoft Билл Гейтс: его активы выросли с 75 миллиардов до 86 миллиардов долларов. В 2016 году число долларовых миллиардеров на Земле превысило две тысячи человек. Суммарно им принадлежит 7,67 триллиона долларов.

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#жизнь #СМИ #экономика

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