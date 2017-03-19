В Благовещенске в аварии пострадал ребёнок

В Благовещенске на пересечении улиц Калинина и Красноармейской произошло ДТП с пострадавшим. Очевидцы говорят, что пострадал ребёнок. Nissan March и «газель» скорой помощи двигались навстречу друг другу.

«Ниссан» ехал в сторону улицы Октябрьской, а газель – в сторону Горького. На Калинина «ниссан» стал поворачивать налево и, по предварительной информации, не пропустил встречную скорую. Машины столкнулись. Ребёнок-пассажир иномарки ударился при столкновении, сообщил ИА «Амур.инфо» корреспондент ИА «Сканер».

Просмотров всего: 1622

#ДТП #происшествия

распечатать