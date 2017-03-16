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В Аргентине самолёт не мог сесть в аэропорту из-за спящих диспетчеров

В Аргентине самолёт не мог сесть в аэропорту из-за спящих диспетчеров
Фото: Pinterest

Самолёт компании Austral не мог осуществить посадку в аэропорту аргентинского города Ла-Риоха из-за того, что местные авиадиспетчеры ещё не проснулись. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационный портал Opinion Austral.

Пилот лайнера в течение восьми минут был вынужден кружить над аэропортом, пытаясь наладить связь с диспетчерами. Ответа лётчик не получал и был уверен, что дело в каких-то неполадках.

Как отмечает местный портал, аэропорт Ла-Риохи начинает работу в 7 часов утра, но по штатному расписанию, авиадиспетчеры должны находиться на своих местах раньше этого времени и быть готовыми принимать самолеты. В этот раз они не успели проснуться, из-за чего и возникла проблемная ситуация. Дело ещё и в том, что самолёт немного опередил собственный график, прилетев чуть раньше положенного.

Представитель местной ассоциации авиадиспетчеров Густаво Кирога встал в конфликте на сторону аэропорта. «Если самолет с пассажирами прилетает раньше установленного срока, это проблема компании, не запрограммировавшей нормально свои полёты, эти ситуации стали общим местом, а винят всегда диспетчеров», – заявил он.

Кирога также подчеркнул, что диспетчеры не обязаны приходить на работу за час до прибытия первого самолёта. «И они не работают по 24 часа, поэтому спать в командно-диспетчерском пункте, как говорит пилот, они не могли», – сказал представитель ассоциации.

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#происшествия #транспорт

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