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Сегодня, 14:02 9

Крестный ход состоится в центре Благовещенска 22 марта

Крестный ход состоится в центре Благовещенска 22 марта

В среду, 22 марта, в центре Благовещенска пройдет крестный ход в честь Албазинской иконы Божией Матери. Из-за этого улицы города будут частично перекрываться.

Как сообщает «Благинформ», в этот день в кафедральном соборе Благовещенска состоится богослужение, после которого горожане пройдут крестным ходом от собора до Триумфальной арки на площади Победы. Здесь они помолятся о процветании Благовещенска и Амурской области, об их экономическом и культурном благополучии.

«Искренне призываю вас стать участниками этих праздничных мероприятий. День Албазинской иконы особенно важен для нас, жителей Амурской области, поскольку эта святыня является символом нашего единства – именно с такой формулировкой он вошел в перечень официальных памятных дат нашей земли», – говорит епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, крестный ход в Благовещенске будет проходить с 12:30 до 14:00. Маршрут движения участников следующий: переулок Релочный – улица Комсомольская – улица Ленина – переулок Уралова, улица Краснофлотская – площадь Победы. Возвращаться люди будут по тому же маршруту в обратном порядке.

«В связи с тем, что по проезжей части улиц, где пройдёт шествие, движение будет частично ограничено, Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения заранее планировать и выбирать маршрут. Не забывайте быть внимательными и взаимовежливыми на дороге!» – сообщает амурская полиция.

О том, как проходил крестный ход в честь Албазинской иконы в Благовещенске в прошлом году, – в материале ИА «Амур.инфо».

Просмотров всего: 691

#жизнь

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    А я думал 26-го с 7.00 до 22.00.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    Свобода вероисповедания, говорили они.

  • dronns

    dronns
    3 часа назад

    Вот поэтому нельзя строить храмы в городе!!! Пусть себе в поле ходят и не мешают людям работать!

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    А я думал 26-го с 7.00 до 22.00.



  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    dronns

    Вот поэтому нельзя строить храмы в городе!!! Пусть себе в поле ходят и не мешают людям работать!



    Ты дворник? Тебе будут мешать улицу Ленина подметать?



    Не переживай, это вынужденный простой по независящим от работника причинам. Оплатят 2/3 от твоего оклада (ст. 157 ТК РФ).



  • full

    full
    2 часа назад

    Твою выхухолеву мать! А чего по Благе то бродить? В Албазино аутентичнее.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    В Албазине. На "альфе" так заведено.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    Здесь они помолятся о процветании Благовещенска и Амурской

    области, об их экономическом и культурном благополучии



    Благие намерения. Подействует ли благодать Албазинской иконы на наших

    чиновников? И пойдут ли они " крестным ходом" не по центральным улицам,

    а по разбитым тротуарам и лужам в микрорайоне и др. удаленных от их

    властных очей районах?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    MbIcли вcлyx и ау

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