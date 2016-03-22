Крестный ход состоится в центре Благовещенска 22 марта

В среду, 22 марта, в центре Благовещенска пройдет крестный ход в честь Албазинской иконы Божией Матери. Из-за этого улицы города будут частично перекрываться.

Как сообщает «Благинформ», в этот день в кафедральном соборе Благовещенска состоится богослужение, после которого горожане пройдут крестным ходом от собора до Триумфальной арки на площади Победы. Здесь они помолятся о процветании Благовещенска и Амурской области, об их экономическом и культурном благополучии.

«Искренне призываю вас стать участниками этих праздничных мероприятий. День Албазинской иконы особенно важен для нас, жителей Амурской области, поскольку эта святыня является символом нашего единства – именно с такой формулировкой он вошел в перечень официальных памятных дат нашей земли», – говорит епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, крестный ход в Благовещенске будет проходить с 12:30 до 14:00. Маршрут движения участников следующий: переулок Релочный – улица Комсомольская – улица Ленина – переулок Уралова, улица Краснофлотская – площадь Победы. Возвращаться люди будут по тому же маршруту в обратном порядке.

«В связи с тем, что по проезжей части улиц, где пройдёт шествие, движение будет частично ограничено, Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения заранее планировать и выбирать маршрут. Не забывайте быть внимательными и взаимовежливыми на дороге!» – сообщает амурская полиция.

О том, как проходил крестный ход в честь Албазинской иконы в Благовещенске в прошлом году, – в материале ИА «Амур.инфо».

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