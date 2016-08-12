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Сегодня, 13:56 0

Белогорье готовится принять фестиваль ГТО

Белогорье готовится принять фестиваль ГТО

На базе спорткомплекса Амурской областной ДЮСШ в селе Белогорье 23 марта состоится зимний фестиваль ГТО. Это будет второй, региональный этап соревнований. Первый этап проходил на уровне муниципалитетов с 9 января по 28 февраля. По его результатам были отобраны сборные команды от каждого города и района, которые и примут участие в фестивале.

В спортивном зале и бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Белогорье» представители 26 муниципальных образований Амурской области будут соревноваться в шести видах соревновательной программы. Участников ждет сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднятие туловища из положения лежа на спине; плавание на 25 и 50 метров; стрельба из пневматической винтовки.

Парад открытия соревнований состоится в 11:15, сообщает областное министерство по физической культуре и спорту.

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#спорт

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